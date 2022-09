Exhumácia tiel z pohrebiska v Iziume sa tak skoro neskončí, ľudia hlásia nezvestných príbuzných

V súčasnosti v meste nie je elektrina ani plyn. Elektrina bude poskytnutá najskôr o dva týždne. Obnovenie dodávky plynu v bytových domoch je problém, pretože boli ovplyvnené plynové siete. Dodávku plynu sa nám pravdepodobne podarí obnoviť len v súkromných domoch,“ opísal situáciu v meste Marčenko.

18.9.2022 (Webnoviny.sk) - Exhumácia tiel z masového pohrebiska v oslobodenom východoukrajinskom meste Izium bude pokračovať ďalšie dva týždne. Vo videu, ktoré v nedeľu zverejnila parlamentná televízia, to povedal tamojší starosta Valerij Marčenko.V Iziume podľa jeho slov nenašli žiadne ďalšie hroby, no „sú informácie, že existujú, pátranie pokračuje“. Informuje o tom televízia CNN.Ukrajinské ministerstvo obrany uviedlo, že v meste našli najmenej 440 neoznačených hrobov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok povedal, že niektoré telá, ktoré tam našli, mali stopy po mučení, pričom obivnil Rusko z „krutosti a terorizmu“.„Veľa ľudí, ktorí odišli z mesta, teraz hlási nezvestných príbuzných. K dnešnému dňu (18. september pozn. redakcie) má Izium 11-tisíc až 15-tisíc obyvateľov. Ľudia sa do mesta začínajú vracať. Myslím, že o mesiac tam bude až 30-tisíc obyvateľov. Nie všetci sa vrátia, pretože veľa domov bolo zničených.