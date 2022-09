Horskí záchranári hľadali stratených českých horolezcov, pomáhal aj poľský vrtuľník

Záchranári sa vrátili

Pomohli poľskí záchranári

18.9.2022 (Webnoviny.sk) - Horskí záchranári v sobotu v noci hľadali vo Vysokých Tatrách dvoch českých horolezcov. Ako informovali záchranári Horskej záchrannej služby (HZS), počas zostupu zo Zadného Gerlachu netrafila správnu zostupovú trasu dvojica českých horolezcov (muž a žena) a uviazli v exponovanom teréne. „Navyše v zhoršujúcom sa počasí, za stáleho sneženia a zlej viditeľnosti,“ dodali záchranári.Dvojica bola na základe poskytnutých GPS súradníc v teréne lokalizovaná. Záchranári HZS sa snažili dvojicu telefonicky navigovať, no muž so ženou nedisponovali potrebným materiálom a vzhľadom na aktuálne podmienky sa obávali ďalšieho postupu.„V nočných hodinách tak odišlo uviaznutej dvojici na pomoc sedem záchranárov HZS, ktorí postupovali cez Východné Batizovské sedlo. Pre nepriaznivé podmienky – silný nárazový vietor, husté sneženie a množstvo napadnutého snehu, sa im nepodarilo dôjsť k uviaznutej dvojici a v ranných hodinách sa, z dôvodu zachovania bezpečnosti záchranárov, rozhodli pre návrat,“ uviedla HZS.Čerstvé sily horských záchranárov v podobe druhej skupiny s 11 príslušníkmi HZS odišli uviaznutej dvojici na pomoc ráno. Pre pretrvávajúce nepriaznivé poveternostné podmienky nasledujúci deň nebolo možné nasadenie leteckej techniky zo slovenskej strany Tatier. Následne záchranári HZS oslovili so žiadosťou o pomoc svojich kolegov z poľského Topru.„Ich vrtuľníku sa podarilo preletieť na slovenskú stranu a v príhodnej chvíli, keď sa na krátky okamih zlepšilo počasie, aj dosiahnuť postihnutých. Boli pri nich vysadení traja záchranári Topru. Po opakovanom zlepšení počasia boli muž so ženou transportovaní s ťažkou hypotermiou do nemocnice v Zakopanom,“ dodala HZS.HZS upozorňuje návštevníkov hôr, že vo vysokohorskom prostredí sa vplyvom prílevu chladného vzduchu na naše územie výrazne zmenili podmienky pre vykonávanie aktivít. „Turistické chodníky nad pásmom lesa sú pokryté vrstvou snehu. Pocitová teplota je znížená vplyvom silného vetra. Odporúčame zimnú výstroj a výzbroj,“ upozornila HZS.