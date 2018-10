EXIMBANKA SR na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Na tlačovej konferencii k otvoreniu Exportného domu generálna riaditeľka a predsedníčka Rady banky Ing. Monika Kohútová, MBA prezentovala EXIMBANKU SR ako dlhodobo spolupracujúcu inštitúciu s českými partnerskými inštitúciami a to najmä pri podpore exportu do rizikových krajín. Tlačová konferencia sa niesla v duchu spolupráce medzi našimi dvoma krajinami a zúčastnili sa na nej aj poprední českí predstavitelia vlády pod vedením predsedu vlády ČR Andreja Babiša, či predstavitelia českých exportno-úverových agentúr Jan Procházka (predseda predstavenstva EGAP) a Jaroslav Výborný (predseda predstavenstva ČEB).EXIMBANKA SR má výborné vzťahy s českými partnerskými inštitúciami, ktoré prezentovala aj generálna riaditeľka Monika Kohútová. "Pri exporte do tretích krajín aktívne spolupracujeme aj s českými exportno-úverovými agentúrami EGAP a ČEB a to najmä aktívnym zaistením národnej časti vývozu pri spoločných projektoch. Výsledkom takejto dlhodobej a nadštandardnej spolupráce bola aj podpora projektu výstavby infraštruktúry na medzinárodnom letisku v Baku spoločne s EGAPom. Obchod bol ocenený renomovaným časopisom Global Trade Review ako "Najlepší obchod roku 2010", uviedla Kohútová. Počas veľtrhu naši obchodní poradcovia nadviazali kontakty s množstvom potenciálnych klientov.