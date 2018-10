Veriaci zo SR oslávia v Ríme viacero výročí Gréckokatolíckej cirkvi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 5. októbra (TASR) - Približne 1300 gréckokatolíkov zo Slovenska putuje v týchto dňoch, spolu so svojimi biskupmi a niekoľkými desiatkami kňazov, na Ďakovnú púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Ríma pri príležitosti Jubilejného roka Prešovskej archieparchie. Informoval o tom protosynkel Prešovskej archieparchie Ľubomír Petrík.uviedol Petrík s tým, že štyri spoločné body programu ich čakajú v sobotu (6.10.) a v nedeľu (7.10.).Spoločný program púte začnú v sobotu (6.10.) osobitnou audienciou Svätého Otca Františka, ktorá sa podľa jeho slov zapíše zlatými písmenami do novodobej histórie gréckokatolíkov na Slovensku.priblížil Petrík.Popoludní bude cirkevnoslovanská archijerejská svätá liturgia pri hlavnom oltári v Bazilike Santa Maria Maggiore, kde pred 1150 rokmi pápež Hadrián II. schválil cirkevnoslovanské liturgické knihy. Hlavným slúžiacim bude vladyka Ján Babjak SJ a v homílii sa pútnikom prihovorí vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.V nedeľu (7.10.) sa všetci pútnici stretnú na modlitbe Anjel Pána so Svätým Otcom Františkom na Námestí sv. Petra, po ktorej budú sláviť slovenskú archijerejskú svätú liturgiu v presbytériu za hlavným oltárom v Bazilike sv. Petra, pri Katedre sv. Petra. Homíliu ohlási hlavný slúžiaci vladyka Ján Babjak SJ.dodal Petrík.