Eximbanka SR vlani podporila export za takmer 2 mld. eur

Bratislava 13. septembra (TASR) - Exportno–importná banka Slovenskej republiky podporila vlani export za takmer 2 miliardy eur. Uviedla to vo štvrtok na brífingu v Bratislave jej generálna riaditeľka Monika Kohútová, v rámci medzinárodnej konferencieza účasti najvyšších predstaviteľov Exportno-úverových agentúr (ECA) krajín V4 a Rakúska.priblížila.Podiel exportu na celkovom hrubom domácom produkte (HDP) podľa Kohútovej predstavuje 87 %. Väčšinu tohto exportu tvoria podľa nej nadnárodné spoločnosti, ktoré služby Eximbanky nepotrebujú.dodala generálna riaditeľka Eximbanky SR.Pripomenula, že Eximbanka SR viac ako 20 rokov uľahčuje slovenským exportérom vstup do obchodných vzťahov najmä tam, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba komerčné a politické riziká. Počas svojej existencie podporila Eximbanka SR slovenský export do viac než 95 krajín sveta v celkovej výške viac ako 42 miliárd eur.V podmienkach ČR plnia podľa Eximbanky funkciu exportno–úverovej agentúry Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), ktorá je zameraná na poisťovanie politických a komerčných rizík súvisiacich s exportom tovarov a služieb a tiež Česká exportní banka (ČEB), ktorá je zameraná na financovanie českého exportu do rizikovejších teritórií.Partnermi Eximbanky SR v Maďarsku sú Maďarská exportno–úverová agentúra (MEHIB) a maďarská Exportná banka, ktoré realizujú svoje aktivity v rámci uceleného rámca korporátnej štruktúry pod spoločnou značkou EXIM HU.Od roku 2010 Eximbanka SR formálne spolupracuje s poľskou exportno úverovou agentúrou Korporacja Ubezpieczen Kredytów Eksportowych (KUKE), s ktorou má navyše od roku 2015 podpísanú aj zmluvu o zaistení pri spoločných projektoch v tretích krajinách.Rakúska Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) je dlhoročným významným partnerom Eximbanky SR, pričom prvé bilaterálne vzťahy boli formalizované podpisom memoranda o technickej spolupráci z roku 1999, ktorého hlavným cieľom bolo postupné zosúladenie slovenského rámca štátnej podpory exportu k európskym štandardom v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ.