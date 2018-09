Bratislavská spaľovňa odpadu bude na niekoľko týždňov odstavená

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 13. septembra (TASR) – Spaľovňa odpadu v Bratislave bude mať od piatka (14.9.) do pondelka 8. októbra jesennú technologickú odstávku. Počas nej sa bude realizovať generálna oprava turbogenerátora a prípadné ďalšie revízie a opravy. Tisíce ton zmesového komunálneho odpadu bude počas tohto obdobia mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) odvážať na skládky odpadov blízko Bratislavy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa OLO Beáta Humeniková.Spaľovňa odpadu v Bratislave je v prevádzke nepretržite 24 hodín denne s výnimkou odstávky.spresnila Humeniková. Počas tejto jesennej odstávky spaľovne bude zmesový komunálny odpad odvážaný na skládky odpadov do Zohora a Senca.podotkla hovorkyňa.Bratislava niekoľko mesiacov riešila problém, kde na jeseň umiestni tisíce ton odpadu. Generálny riaditeľ OLO Branislav Cimerman ešte navrhoval, aby sa vyzbieraný odpad z hlavného mesta "zabalíkoval", na istý čas uskladnil a po spustení spaľovne energeticky zhodnotil.povedal v máji pre TASR Cimerman.OLO totiž už v minulosti počas odstávky spaľovne na istý čas uskladňovalo vyzbieraný zmesový odpad v areáli firmy Vassal EKO v Podunajských Biskupiciach, ktorý sa však nachádza v tesnej blízkosti rozsiahlej nelegálnej skládky. Po prevalení kauzy s nelegálnou skládkou však putoval zmesový komunálny odpad OLO do Zohora a Senca aj počas tohtoročnej jarnej odstávky spaľovne, aj keď je to podľa Cimermana násobne drahšie.