Exkluzívna novinka v segmente online zábavy

24.6.2022 (Webnoviny.sk) - Karty v segmente online zábavy tentokrát zamiešala slovenská bettingová spoločnosť DOXXbet . Trhu predstavila prvú kasínovú hru svojho druhu na Slovensku venovanú športovcovi, Attilovi Véghovi, hru 81 Attila.DOXXbet valcuje zábavný priemysel neustálym vývojom noviniek, kvalitnými službami a nadčasovými appkami. Každoročne prichádza na trh s originálnymi produktmi a kampaňami, ktoré reprezentujú dušu ich športových fanúšikov, ich zanietenie pre napätie, adrenalín a skvelý pocit z výhry.Značka aktuálne prechádza rebrandingom a v novom drese odkazuje hráčom, aby sa hrali s rozumom a vyhrávali s radosťou. Vášeň z hrania a pocit zábavy v koncepte ,,DOXXbet je výhra'' prináša aj úplne nová hra. ,,Dlhodobo a veľmi pozitívne spolupracujeme s legendou bojových umení Attilom Véghom. Našu kooperáciu sme chceli posunúť na vyšší level, ukázať hráčom, že sme za každú novú výzvu, zábavu! Radi našim klientom prinášame nové možnosti ako si zahrať, cítiť napätie, adrenalín a zažiť radosť z výhry,'' vysvetľuje riaditeľ spoločnosti DOXXbet Juraj Jurenka.Hra 81 Attila je nová hra v DOXXbet online kasíne so 4 valcami a 81 líniami ako naznačuje už jej názov. Dostupná je aj mobilná verzia, ktorej pravidlá hry, stávky a výhry sú totožné s počítačovou verziou. Rozloženie ovládacích a informačných prvkov sa prispôsobuje danému mobilnému zariadeniu, aby priniesla hráčovi pôžitok z hry a premenila napätie a adrenalín počas hrania na skvelý pocit z možnej výhry. DOXXbet sa spojil s jedným z najprosperujúcejších českých hracích štúdii, ktorého hry sa zaraďujú na slovenskom trhu medzi tie najúspešnejšie a získali si priazeň aj tých najnáročnejších hráčov. Výsledkom spolupráce vznikla jediná hra svojho druhu na slovenskom trhu – 81 Attila Nadupaná hra s 81 výhernými líniami ponúka rôzne obľúbené prvky ako respin, wild symbol a bonusovú hru s voľnými točeniami tzv. fríspinmi, ktoré Ti dajú možnosť získať ďalšie točenia v hre navyše. Pri respine sa wild symbol zobrazí na rovnakom mieste opakovane a pri bonusovej hre sa wild symbol roztiahne na celý prvý valec pre zisk super výhier. Všetky symboly na valcoch reprezentujú Attilu Végha - jeho silnú, no tiež zabávačskú osobnosť, ale aj jeho cestu k opasku. Navyše, hráčov určite pobaví objavenie legendárnej hlášky ''Splň sa mi senil''.,,Táto hra je mocná. Šport je bomba, vášeň, všetci sa pri ňom zabávame, máme sa super. Je to napätie a výhra. S DOXXbet sme chceli niečo brutálne, čo bude hráčom pripomínať slovenských športových týpkov. Tak číhajte a vyskúšajte si hru 81 Attila, pretože zábava je istá.'' hovorí Attila Végh.Hráči majú, po úspešnom niekoľkomesačnom vývoji, konečne možnosť zažiť nové vzrušenie s hrou Attilu Végha. Zahrať si môžete úplne jednoducho, bez vkladu, len tak pre radosť a zábavu priamo v DOXXbet online kasíne . Vyskúšajte športový adrenalín v hre!Svoju vášeň pre zábavu aj počas letných horúcich dní v DOXXbet potvrdzujeme mega novinkami. V online kasíne spúšťame akciu SUMMER SPIN 50 000 €, kde sa každý deň roztáčajú letné ceny o peňažné bonusy a točenia zdarma. Druhou novinkou v DOXXBet budú hry od e-gaming, ktoré sa tešia veľkej obľúbenosti vďaka vysokej výhernosti. V neposlednom rade máme pripravenú aj tretiu novinku a to hry od Adell, ktoré prinášajú klasickú, ale aj nevšednú grafiku so štedrými bonusmi, ktoré dokážu hráča zaujať. Tešíme sa vás. DOXXbet je výhra.Informačný servis