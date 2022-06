Časť Slovenska potrápia búrky, cez víkend platí výstraha pred vysokými teplotami

24.6.2022 (Webnoviny.sk) - Meteorológovia vydali na piatok 24. júna výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Výstraha od 20:00 hodiny do polnoci sa týka celého Bratislavského, Trnavského a časti Nitrianskeho kraja, v okresoch Nitra, Topoľčany, Nové Zámky, Komárno a Šaľa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.Výstrahy pred vysokými teplotami do 33 stupňov Celzia vydalo SHMÚ na sobotu aj nedeľu v časoch od 14:00 do 18:00 hodiny. Vysoké teploty v sobotu pocítia obyvatelia celého južného Slovenska od okresu Levice až po východné Slovensko v okrese Sobrance.Na východnom Slovensku v okresoch Košice, Humenné a Vranov nad Topľou tiež vystúpia teploty na až 33 stupňov Celzia. V nedeľu 26. júna sa výstraha rozšíri o prešovský okres a ďalej na západ o okresy Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Galanta a Dunajská Streda.Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie. Intenzívny dážď totiž môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch aj výskyt stekania vody zo svahov, bahnotoku, zatopenia pivníc, podchodov či podjazdov. Navyše, vietor dokáže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch a krúpy môžu poškodiť vegetáciu.