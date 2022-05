Exkluzívny hosť Juraj Valčuha diriguje v Opere SND Dona Carla

5.5.2022 (Webnoviny.sk) -privítame za dirigentským pultom v Opere SND jedného z najžiadanejších dirigentov súčasnosti, slovenského dirigentaPatrí k tým, ktorí majú česť dirigovať najprominentnejšie orchestre sveta – filharmonikov v New Yorku, Berlíne či Mníchove; teší sa z priazne poslucháčov v Bostone rovnako ako v Paríži. Pozvania dostáva z Európy i Ameriky, je hudobným riaditeľom najstaršej talianskej opernej scény v Neapole a od júna aj hudobným riaditeľom Houstonských symfonikov. Hoci má kalendár plný na niekoľko rokov dopredu, vždy si v ňom našiel priestor na hosťovanie v Slovenskej filharmónii a na Bratislavských hudobných slávnostiach.Na programe je majstrovskéV historickom kontexte monumentálna freska, vo svojej podstate intímna dráma predovšetkým troch protagonistov – španielskeho kráľa Filipa II. a jeho syna Dona Carla, uprostred ktorých je objektom sporu Alžbeta z Valois. Pre politické a mocenské dohovory sa Alžbeta a Don Carlo musia vzdať svojej lásky a Alžbeta sa vydať za despotického kráľa Filipa II. Dráma, inšpirovaná dielom Friedricha Schillera, nás prenesie do 16. storočia. Koncentrovaná umelecká výpoveď je inšpirujúca predovšetkým vyjadrením túžby po slobode a svojím sujetom aktuálna a nadčasová.v réžii slovinského režiséra Diega de Breu sa vracia na scénu Opery SND po troch rokoch. Sugestívny príbeh, emotívna Verdiho hudba a– nezmeškajte príležitosťPod taktovkouúčinkujú – v titulnej postaveako Alžbeta z Valois,ako Eboli,ako kráľ Filip II.,ako Veľký inkvizítor aako Rodrigo.Verdiho opera Don Carlo so sólistami, orchestrom a zborom Opery SND sľubuje pod taktovkou Juraja Valčuhuvýnimočný zážitok.Informačný servis