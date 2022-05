Noel Czuczor v komediálnej polohe, v novom filme Láska hory prenáša hrá opitého ženícha

Láska hory prenáša je názov novej česko-slovenskej komédie, ktorá môže divákov zaujať inovatívnom štruktúrou rozprávania, ale aj neopozeraným hereckým obsadením. Debutuje ňou mladý režisér Jakub Machala. Filmová novinka vstupuje do slovenských kín vo štvrtok 5. mája.





"Dlho som chcel nakrútiť film z hotela, postupne som rozmýšľal, čo sa v ňom bude diať, na horory tak úplne nie som, komédia bola blízko," povedal pre TASR Machala. "Nerád o tom filme hovorím, že je to komédia, chcel som urobiť zábavný film. Chcel som, aby sa niekto smial nie tomu, že niekto povie desať sprostých slov, ktoré nemá povedať, alebo že urobí niečo nechutné," dodal.Do filmu obsadil slovenských aj českých hercov s dlhoročnými skúsenosťami, ale aj najmladšiu hereckú generáciu. Po náročných projektoch, ako Čistič či Správa, si komediálny žáner vyskúšal Noel Czuczor. "Bola to pre mňa radostná informácia, že ma vôbec zvažujú po filmoch, ktoré boli naozaj depresívne, temnejšie, že si ma niekto vedel predstaviť v úlohe opitého ženícha," uviedol pre TASR Czuczor. Mesiac trvajúce nakrúcanie v hoteli si pochvaľuje. "Bola to neopakovateľná atmosféra, nikdy som to nezažil, že by sme boli niekde zamknutí, pandémia zúrila a my sme makali na filme," spomína herec.Priznáva aj obavy z nakrúcania romantickej komédie, stvárňuje v nej ženícha Mateja, ktorého hľadá takmer celý hotel a hlavne jeho snúbenica Alex. "Úprimne, strašilo ma to, bola to predsa komediálna poloha, zároveň je moja postava odrezaná od ostatných. Mal som zdravý stres z toho, že to nechcem režisérovi pokaziť," dodal Czuczor, ktorý síce nemá rád výšky, vo filme však predvádza skok z balkóna. "Počas toho skoku som to nebol ja, mali sme pripraveného kaskadéra, ale bola to výzva už iba stáť na balkóne," poznamenal. Za jednu z najvtipnejších vecí na filme Láska hory prenáša označil mikromotív s Jurajom Kukurom. "Myslím si, že je to taká pekná pocta jeho práci a všetkému okolo neho, ale zároveň mi to prišlo také veľmi príjemne vtipné," uzavrel.