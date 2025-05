Exminister Gál na súde opätovne poprel vinu a odmietol odpovedať na otázky prokurátora aj sudcu

Podľa obžaloby si Gál v roku 2018 ešte ako poslanec parlamentu vyžiadal aj prijal úplatok 50-tisíc eur za to, aby zariadil odblokovanie rozhodovacích procesov na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) . Za týmto účelom ho podľa prokuratúry kontaktoval právnik Ján Gajan na pokyn podnikateľa Martina Kvietika Obhajcovia obžalovaného obžalobu označili za nedôvodnú a skutok v nej uvedený za vágny. Samotný obžalovaný vyhlásil, že skutky uvedené v obžalobe sú vymyslené. „Nie je pravda, čo je uvedené v obžalobe,“ povedal Gál. Podľa prokurátora Mateja Izakoviča bolo súčasťou úplatku aj získanie poľovného revíru, a tiež možnosť získať pozemky do prenájmu pre konkrétnu spoločnosť, „v ktorej mal mať (obžalovaný, pozn. SITA) podľa vyjadrení svedkov nejakú skrytú majetkovú účasť,“ uviedol vo februári.Obžaloba v tejto veci bola pôvodne podaná pre dva skutky. V jednom zo žalovaných skutkov podľa prokuratúry išlo o poskytnutie úplatku 120-tisíc eur, ďalší skutok sa týkal vyžiadania a prevzatia úplatku 50-tisíc eur a možnosti využívať poľovný revír. Úplatky boli podľa obžaloby poskytnuté i prijaté za „prednostné a urýchlené schválenie nájomných zmlúv na pozemky v okrese Dunajská Streda Radou Slovenského pozemkového fondu a ich následné podpísanie štatutárnymi zástupcami SPF v prospech obchodných spoločností, ktoré mali tieto pozemky následne obhospodarovať“.Gábor Gál bol ministrom spravodlivosti za stranu Most-Híd od marca 2018 do marca 2020 vo vláde Petra Pellegriniho . Predtým bol opakovane zvolený za poslanca Národnej rady SR