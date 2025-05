Umelci sa otvoreným listom obrátili na Pellegriniho, žiadajú ho o zásah proti Gustávovi Murínovi

Neakceptovateľné názory

21.5.2025 (SITA.sk) - Časť umeleckej obce sa obracia na prezidenta Petra Pellegriniho , žiadajú ho o zásah proti poverenému riaditeľovi Slovenského literárneho centra (SLC) Gustávovi Murínovi . Ako signatári a signatárky uviedli v otvorenom liste, od hlavy štátu žiadajú, aby zo svojej pozície zasiahol proti poškodzovaniu medzinárodnej reputácie Slovenska v dôsledku Murínovho vystupovania. Požadujú tiež jeho okamžité odvolanie z vedenia SLC."V tejto súvislosti považujeme za mimoriadne dôležité upozorniť na riziko, že by mohlo dôjsť k riešeniu situácie formálnym zlúčením Slovenského literárneho centra s inými, menšími kultúrnymi inštitúciami. Takýto krok by sme vnímali ako nesystémový a nevhodný, a preto ho dôrazne odmietame. Sme presvedčení, že Slovenské literárne centrum je významná kultúrna inštitúcia. Žiadame Vás, aby ju viedla osobnosť, ktorá bude svojím profesionálnym pôsobením, hodnotovým ukotvením a verejným vystupovaním dôstojne reprezentovať Slovenskú republiku doma i v zahraničí," píšu v liste. Pracovníci a pracovníčky v oblasti kultúry, najmä slovesného umenia, v ňom skonštatovali, že Murínovo pôsobenie sledujú so znepokojením a zahanbením."Počas vystúpenia na medzinárodnom knižnom veľtrhu Svět knihy v Prahe v sobotu 17. mája 2025 pán Murín v pozícii riaditeľa SLC prezentoval názory, ktoré považujeme za krajne nevhodné, urážlivé a neakceptovateľné z pozície vedúceho predstaviteľa štátnej kultúrnej inštitúcie. Počas verejného podujatia označil feminizmus za totalitnú ideológiu, prirovnal ho k nacizmu a komunizmu, a zároveň nevhodným spôsobom zaútočil na pamiatku prezidenta Českej republiky Václava Havla, keď ho označil za "bábku cudzích mocností"," uvádzajú v liste.Pripomenuli tiež následnú Murínovú komunikáciu so šéfredaktorom českého týždenníka Respekt Erikom Taberym, a tiež útoky na redaktorku periodika Ivanu Svobodovú. Signatári otvoreného listu hovoria o nevhodnej forme komunikácie, nezlučiteľnej s jeho reprezentáciou Slovenskej republiky.Predmetný výstup povereného riaditeľa SLC podľa nich nielen rozhorčil publikum, ale spôsobil aj vážnu reputačnú škodu Slovensku. "Ako riaditeľ štátnej inštitúcie, ktorej úlohou je reprezentovať slovenskú literatúru v zahraničí a podporovať kultúrny dialóg, pán Murín zlyhal na základnej diplomatickej a profesionálnej úrovni. O závažnosti reputačného dosahu svedčí aj list riaditeľa Medzinárodného knižného veľtrhu a literárneho festivalu Svět knihy Praha Radovana Auera, adresovaný ministerke kultúry SR Martine Šimkovičovej , v ktorom jasne uvádza, že si neželajú budúcu účasť Gustáva Murína na podujatí, a apeluje na ministerstvo , aby ho na festival viac neposielalo, ak mu záleží na dobrých vzťahoch českej a slovenskej kultúry," píšu v liste Pellegrinimu.Ako prezidentovi ozrejmili, obracajú sa na neho i preto, lebo šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová nekoná, napriek sťažnostiam zamestnancov SLC a výsledkom kontroly samotného MK SR, ktoré preukázali porušovanie Zákonníka práce či Etického kódexu z Murínovej strany."My, signatári a signatárky tohto listu veríme, že kultúrna reprezentácia Slovenska má byť postavená na rešpekte, otvorenosti a odbornosti. Slovenské slovesné umenie si zaslúži dôstojné zastúpenie a takú reprezentáciu v zahraničí, ktorá napomáha budovaniu dôvery a spolupráce – nie ich narúšaniu," dodali.Pod otvoreným listom je podpísaná viac ako stovka signatárov a signatárok. Je medzi nimi napríklad dramaturg a bývalý minister kultúry Ladislav Snopko , spisovateľky Alta Vášová, Jana Cviková, Irena Brežná, Ivana Gibová či Mariana Čengel Solčanská , a tiež spisovatelia Silveste Lavrík, Michal Hvorecký , Ján Štrasser či Ivan Štrpka. Podpísaný je aj vydavateľ Koloman Kertézs Bagala či vydavateľ kníhkuec Vladimír Michal, rovnako aj viacerí prekladatelia a prekladateľky, či literárny vedci a vedkyne.