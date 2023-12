Exminister Jaroslav Naď sa stal novým predsedom strany Demokrati

Pozmenené stanovy strany

Kandidát na post prezidenta

2.12.2023 (SITA.sk) - Novým predsedom strany Demokrati sa stal bývalý minister obrany Jaroslav Naď . Strana o tom informovala na tlačovej besede počas snemu strany v Prešove. Samotný Naď uviedol, že na sneme sa zúčastnilo temer 120 delegátov, z celkového počtu približne 400 členov strany.Naď pri hlasovaní získal drvivú väčšinu hlasov delegátov. Doplnil, že si zvolili aj predsedníctvo strany, ktoré zahŕňa i podpredsedov Eduarda Hegera , Juraja Šeligu, Františka Oľhu (primátor Prešova - pozn. SITA) a podpredsedníčku Andreu Letanovskú Strana tiež konsenzuálne pozmenila svoje stanovy, a to tak, že posilnili regióny, svoje členstvo i demokratické prvky. Podľa novozvoleného šéfa Demokratov je potrebná alternatíva k súčasnej vláde, a to taká, ktorá bude hodnotová, skúsená i odborná, ale aj odvážna.Je presvedčený o tom, že Demokrati takouto stranou sú. Zdôraznil, že sú stredopravou, z medzinárodného hľadiska ukotvenou stranou.Republikový snem Demokratov sa tiež uzniesol na podpore ukotvenia Slovenska v euroatlantických štruktúrach, a tiež na podpore Ukrajiny vo vojenskom konflikte s Ruskom. „Republikový snem strany Demokrati podporuje opozičné aktivity strany Demokrati ktoré majú za cieľ naplno obnažiť revizionistickú a reakčnú politiku vlády Slovenskej republiky, ktorej cieľom je nahradiť vládu zákona vládou svojvôle," deklaroval Naď.Republikový snem sa tiaž zhodol na tom, že majú záujem pokračovať v politickej činnosti a uspieť vo všetkých typoch volieb. Demokrati sú podľa neho pripravení postaviť svojho kandidáta na post prezidenta, prípadne podporiť kandidáta, ktorý bude reprezentovať jej hodnoty a bude i alternatívou ku kandidátom súčasnej vládnej koalície. Majú tiež záujem participovať na budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu.Od volieb podľa Naďa Demokrati prijali asi 250 členov a majú i ďalších záujemcov o členstvo. Naď skonštatoval, že od volieb sa im stranu podarilo zastabilizovať. Dodal, že majú záujem budovať stranícke štruktúry na všetkých úrovniach, vrátane miest a obcí. „Máme pokryté regióny na úrovni krajov a od januára ideme pokrývať všetky okresy," dodal.