Filipíny má po silnom zemetrasení zasiahnuť cunami, úrady nariadili evakuáciu

Úrady nariadili evakuáciu

Výška cunami sa môže meniť

2.12.2023 (SITA.sk) - V sobotu v noci udrelo pri južných Filipínach silné zemetrasenie s predbežným magnitúdom 7,6. Filipínske úrady vydali výstrahu pred vlnami cunami Zemetrasenie udrelo pri ostrove Mindanao o 22:37 miestneho času, pričom vychádzalo z hĺbky 32 kilometrov, uviedla Geologická služba Spojených štátov (USGS). Zatiaľ nie sú správy o škodách a obetiach.Tichomorské centrum varovania pred cunami uviedlo, že vzhľadom na magnitúdo a lokalitu by vlny cunami mohli zasiahnuť južné Filipíny a časti Indonézie, Palau a Malajzie.Teresito Bacolcol z Filipínskeho ústavu vulkanológie a seizmológie pre agentúru AP povedal, že odporučili obyvateľom pozdĺž pobrežia provincií Surigao del Sur a Davao Oriental, aby sa okamžite evakuovali na vyššie položené miesta alebo viac do vnútrozemia.Majitelia lodí v prístavoch, ústiach riek alebo plytkých pobrežných vodách pri oboch provinciách by mali zabezpečiť svoje plavidlá a vzdialiť sa od nábrežia. Lode, ktoré sa už nachádzajú na mori, by mali zostať v hlbokých vodách, kým im neodporučia inak.Bacolcol na základe magnitúda uviedol, že môže udrieť cunami o výške jedného metra, ale v uzavretých zátokách, zálivoch a úžinách to môže byť viac.