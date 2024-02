Exminister Krajniak odchádza z hnutia Sme rodina. Zakladá nový politický subjekt?

Nezakladá nový politický subjekt

Srdcovou záležitosťou bol rodičovský dôchodok

1.2.2024 (SITA.sk) - Bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak odišiel z hnutia Sme rodina Informoval o tom na sociálnej sieti v stredu 31. januára vo večerných hodinách, s tým, že svoje členstvo v hnutí ukončil k danému dňu, a o svojom rozhodnutí informoval predsedu Borisa Kollára . Krajniak zároveň poprel, že by zakladal nejaký politický subjekt, prípadne do nejakej strany vstupoval.„Témy, ako sú obrana, suverenita Slovenskej republiky, budovanie slovenskej identity, presadzovanie konzervatívnych a kresťanských hodnôt, ma naďalej zaujímajú a považujem ich za dôležité. Budem sa k týmto témam vyjadrovať aj naďalej prostredníctvom článkov v konzervatívnych médiách alebo prostredníctvom sociálnych sietí a budem o nich rád aj diskutovať, tak ako doteraz," uviedol.Krajniak tiež spomenul viaceré opatrenia, ktoré sa mu podarilo zaviesť. Menoval napríklad možnosť odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch či generálny pardon v Sociálnej poisťovni . Poznamenal, že jeho srdcovou záležitosťou bol rodičovský dôchodok.„Bez neustálej podpory Borisa Kollára, ako aj ďalších kolegov zo Sme rodina, by sa nikdy nepodarilo rodičovský dôchodok presadiť. Som za to Borisovi a Sme rodina vďačný," napísal Krajniak a dodal, že si váži, že mohol vďaka Kollárovi a jeho hnutiu osem rokov pôsobiť v slovenskej politike.Krajniak pôsobil v minulosti ako minister práce vo vláde Igora Matoviča (predseda hnutia Slovensko ), od roku 2020. Na jar v roku 2021 podal demisiu, následne sa ale vrátil na svoj post vo vláde Eduarda Hegera Demokrati ). V roku 2019 sa uchádzal aj o funkciu prezidenta SR, získal vtedy necelé tri percentá hlasov.