V Kauflande zákazníci nakúpia výhodne. Ceny mnohých obľúbených potravín klesli medziročne až do výšky 33%

1.2.2024 (SITA.sk) -Už viac ako dva roky Slovensko zápasí so zdražovaním. Okrem nákladov na bývanie a pohonné hmoty prirodzene narástli aj ceny potravín. Na ich konečnú výšku vplýva množstvo faktorov. Zvýšená cena energií, nárast cien komodít na medzinárodných trhoch, ale aj odvodové zaťaženie, zvyšovanie platov, či vysoká miera inflácie. Tá na Slovensku dosiahla za rok 2023 štvrtú najvyššiu hodnotu za posledných 30 rokov.Podľa databázy Štatistického úradu SR sa ceny potravín uplynulý rok zvýšili v priemere o 17,5 %. Vyššie zaťaženie domácich rozpočtov tak na vlastnej koži pocítila väčšina Slovákov. Napriek tomu, rok 2023 nebol pre rodinné financie až taký nepriaznivý ako ten predchádzajúci, a v porovnaní s rekordnou úrovňou inflácie v roku 2022 dokonca došlo k spomaleniu tempa rastu spotrebiteľských cien. Viaceré základné potraviny sa opäť začali približovať cenám z obdobia pred pandémiou.Zlacnenie sa najvýraznejšie prejavilo pri olejoch a tukoch, no medziročné zmiernenie tempa rastu priemerných cien cítiť aj pri mlieku, syroch a vajciach. Potvrdzuje to aj nedávna analýza známeho reťazca.hovorí Richard Bendík, riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.Maslo, celozrnná kaiserka, trvanlivé mlieko, pšeničná múka, mäsové výrobky i syry, ale aj repkový olej, vajcia, alebo jogurty. Za všetky tieto výrobky už dnes zákazníci v predajniach Kaufland zaplatia citeľne menej. Pri nákupoch potravín sa vďaka tomu nemusia náročne rozhodovať, či si tieto potraviny môžu dovoliť alebo nie.Kompletný zoznam porovnaných výrobkov je zverejnený na stránke Medziročný pokles cien | Kaufland Informačný servis