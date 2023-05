Exminister Naď pripustil, že predčasné parlamentné voľby by mohli byť zmanipulované

29.5.2023 (SITA.sk) - Bývalý minister obrany Jaroslav Naď Demokrati ) v relácii TV Markíza Na telo pripustil, že septembrové predčasné parlamentné voľby by mohli byť zmanipulované.Uviedol, že ako najvyšší ústavní činitelia mali spravodajskú informáciu zo zahraničia o osobe, čase a mieste, keď bol slovenský občan v Rusku prebrať finančné zdroje politickej strany Smer-SD na manipuláciu volieb. Bývalý minister obrany odmietol čokoľvek konkretizovať vzhľadom na to, že podľa neho ide o utajovanú informáciu.Na tlačovom brífingu strany Demokrati Naď uviedol, že existenciu tejto informácie potvrdili viacerí ústavní činitelia vrátane prezidentky Zuzany Čaputovej Hovoriť o existencii utajovanej skutočnosti podľa Naďa nie je prezradením utajovanej skutočnosti, tým by bolo prezradenie obsahu. Podľa neho môžu všetci ústavní činitelia, vrátane bývalého predsedu vlády, potvrdiť, že takáto utajovaná skutočnosť jestvuje.