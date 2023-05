Jadrové zbrane pre všetkých za pripojenie k Bielorusku a Rusku, vyhlásil Lukašenko 

Pripojiť sa je vraj jednoduché

Neuviedol aké široké je pozvanie

29.5.2023 - Krajiny, ktoré sú ochotné „pripojiť sa k Zväzovému štátu Ruska a Bieloruska“, dostanú jadrové zbrane. Vyhlásil to bieloruský prezident Alexander Lukašenko niekoľko dní po tom, ako potvrdil, že sa začal presun niektorých taktických jadrových zbraní z Moskvy do Minska. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Lukašenko, ktorý je blízkym spojencom ruského vodcu Vladimira Putina , sa tak vyjadril v rozhovore, ktorý v nedeľu zverejnila ruská štátna televízia Rossija 1.Nikomu podľa neho nevadí, že „Kazachstan a iné krajiny majú rovnako úzke vzťahy“ s Ruskou federáciou ako Bielorusko.„Je to veľmi jednoduché - pripojiť sa k Zväzovému štátu Bieloruska a Ruska. To je všetko: jadrové zbrane budú pre všetkých,“ skonštatoval.Dohoda o vytvorení Zväzového štátu Bieloruska a Ruska, podpísaná v roku 1999, vytvorila právny základ pre rozsiahle spojenectvo, ktoré sa okrem iného týka hospodárstva, informácií, technológií, poľnohospodárstva a bezpečnosti hraníc medzi oboma krajinami, uvádza sa podľa CNN na webovej stránke bieloruskej vlády.Nie je pritom jasné, aké široké bolo Lukašenkovo pozvanie na vstup do zväzového štátu a on sám neuviedol žiadne ďalšie podrobnosti.Jeho vyjadrenia o rozdávaní jadrových zbraní podobne zmýšľajúcim spojencom však pravdepodobne zvýšia obavy v čase ich rastúceho globálneho šírenia a tiež, keď Moskva ohrozuje svet vlastným atómovým arzenálom.Vo štvrtok bieloruský líder oznámil, že na základe dohody podpísanej medzi Moskvou a Minskom sa začal presun niektorých taktických jadrových zbraní z Ruska do Bieloruska.