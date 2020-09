Exminister obrany za Smer už nie je veľvyslancom pre nórske granty, Kašického post zrušili

Predražené tendre

Formálna pozícia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.9.2020 (Webnoviny.sk) - Exminister obrany za stranu Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) František Kašický už nie je veľvyslancom s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu.Jeho post bol totiž zrušený. Pre agentúru SITA to potvrdil tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) „Môžeme potvrdiť, že táto funkcia je od 22. septembra zrušená,“ uviedol tlačový odbor rezortu diplomacie.Kašický bol ministrom obrany za prvej vlády Roberta Fica a bol druhým ministrom, ktorý podal demisiu.Počas Kašického pôsobenia na ministerstve sa jeho meno spájalo s veľkým škandálom, keď ministerstvo vypísalo predražené tendre na údržbu a upratovanie za 3,9 miliardy slovenských korún, do ktorých sa mali prihlásiť firmy s väzbami na vládne strany Smer a Slovenskú národnú stranu (SNS) Kašický vtedy tvrdil, že o obstarávaniach nevedel, ale odstupuje pre svoju politickú zodpovednosť.Jeho už zrušená pozícia na MZVEZ bola formálna, granty z už zmienených finančných mechanizmov rezort diplomacie nerozdeľuje a ani nerozdeľoval.Kašický sa po odchode z ministerstva obrany stal slovenským veľvyslancom pri NATO, kde pôsobil do roku 2013 a neskôr bol veľvyslancom v Nórsku, kde pôsobil do roku 2017.