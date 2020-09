Česko čaká tridsať dní v núdzovom stave, šport bude bez divákov a omše bez spevu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.9.2020 - Česká vláda v súvislosti s prudkým nárastom prípadov koronavírusu v ostatných týždňoch v stredu vyhlásila 30-dňový núdzový stav, ktorý začne platiť v pondelok."Núdzový stav neznamená, že by sme zavádzali rovnaké opatrenia ako na jar, ktoré viedli k zatváraniu obchodov, podnikov a tak ďalej. Sú to opatrenia, ktoré sa dominantne týkajú voľnočasových aktivít," povedal čerstvý minister zdravotníctva Roman Prymula.Nové reštriktívne opatrenia zahŕňajú na obdobie dvoch týždňov obmedzenie verejných zhromaždení. Na akciách v exteriéri sa nesmie zúčastňovať viac ako 20 osôb, v interiéroch sa môžu stretnúť nanajvýš desiati ľudia.Medzi výnimky zaradili divadlá a kiná, ktoré by mali ďalej fungovať s maximálne 500 divákmi, no bez prestávok na občerstvenie.Ako uvádza web TV Nova, športové podujatia sa môžu konať výlučne bez divákov, zúčastniť sa na nich môže maximálne 130 osôb. Cirkevné obrady sa môžu uskutočniť iba bez spevu a s maximálnou účasťou 100 ľudí.