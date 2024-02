Exminister práce Milan Krajniak bude v eurovoľbách lídrom kandidátky Kresťanskej únie

Rešpekt k európskym partnerom

Suverénna konzervatívna politika

Kandidoval aj za prezidenta

27.2.2024 (SITA.sk) - Lídrom kandidátky Kresťanskej únie (KÚ) v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu bude bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak , ktorý pôvodne pôsobil v hnutí Sme Rodina Ako informovala KÚ, Krajniak prijatie ponuky na kandidatúru zdôvodnil tým, že chce presadzovať suverénnu a samostatnú konzervatívnu politiku, „ktorej podstatou je stáť na vlastných nohách, ísť si svojou cestou". Zároveň odmieta byť „podržtaškou" progresívcov či vlády.Druhé miesto na kandidátke bude patriť Michalovi Považanovi , kompletný zoznam kandidátov do Európskeho parlamentu plánuje politický subjekt predstaviť v najbližších týždňoch.„Do eurovolieb sme sa rozhodli kandidovať samostatne. Chceme otvorene a nahlas presadzovať témy a záujmy Slovenska – suverénne formou i obsahom, autenticky, s rešpektom a úctou k našim partnerom v európskom spoločenstve, ktorého sme súčasťou,“ uviedla predsedníčka KÚ a poslankyňa Národnej rady SR Anna Záborská KÚ označila za svoju prioritu podporu suverénneho Slovenska, ktoré bude mať v EÚ právo veta, a tiež chce podporovať samostatnú a suverénnu politiku aj na Slovensku.Podľa Krajniaka by Slovensko v únii malo vystupovať ako pokojná sila, s dôrazom na pokoj i silu. Chcú zmeniť to, že dosiaľ, podľa neho, konzervatívci nevystupovali ako suverénna a samostatná politická sila.Bývalý minister práce dodal, že chcú dať ľuďom na výber tak, aby sa nemuseli rozhodovať len medzi premiérom Robertom Ficom Smer-SD ) a jemu blízkymi ľuďmi, a Progresívnym Slovenskom s ich blízkymi ľuďmi.„Chceme zastupovať v europarlamente aj na Slovensku ľudí, ktorí vyznávajú kresťanské a konzervatívne hodnoty, a ktorí chcú suverénnu a samostatnú konzervatívnu politiku. Budeme chrániť život, kresťanské hodnoty, rodinu, deti pred LGBTIQ+ a transgender ideológiou a brániť Slovensko pred progresívnou ideologickou kolonizáciou,“ deklaroval Krajniak.Krajniak na sklonku januára informoval, že odišiel z hnutia Sme rodina. Poprel vtedy, že by zakladal nejaký politický subjekt, prípadne do nejakej strany vstupoval.„Témy, ako sú obrana, suverenita Slovenskej republiky, budovanie slovenskej identity, presadzovanie konzervatívnych a kresťanských hodnôt, ma naďalej zaujímajú a považujem ich za dôležité. Budem sa k týmto témam vyjadrovať aj naďalej prostredníctvom článkov v konzervatívnych médiách alebo prostredníctvom sociálnych sietí a budem o nich rád aj diskutovať, tak ako doteraz," uviedol.V minulosti pôsobil ako minister práce vo vládach Igora Matoviča Slovensko ) aj Eduarda Hegera Demokrati ). V roku 2019 sa uchádzal aj o funkciu prezidenta SR, získal vtedy necelé tri percentá hlasov.