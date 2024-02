Kežmarok má prvenstvo, ale nie je mu čo závidieť. Má najvyššiu mieru nezamestnanosti na Slovensku

Nelichotivá päťka

Trenčín a Nitra sú na tom najlepšie

Bežný jav na trhu práce

27.2.2024 (SITA.sk) - Nezávideniahodné prvenstvo v podobe najvyššej miery nezamestnanosti na Slovensku na konci januára dosiahol opäť okres Kežmarok.Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) tu dosiahol 10,25 percenta.Nasleduje okres Rimavská Sobota, ktorý tento ukazovateľ vykázal na úrovni 10,14 percenta a okres Revúca s PDU na úrovni 9,10 percenta.Do nelichotivej prvej päťky sa dostali aj okresy Rožňava a Vranov nad Topľou. V okrese Rožňava ukazovateľ PDU dosiahol 9,08 percenta a v okrese Vranov nad Topľou 8,58 percenta. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Najnižší ukazovateľ PDU bol na konci prvého mesiaca tohto roka v dvoch okresoch krajských miest, a to v Trenčíne a Nitre. Okres Trenčín s týmto ukazovateľom jemne presiahol hranicu dvoch percent, keď dosiahol 2,02 %. V okrese Nitra ukazovateľ predstavoval 2,09 %.Až za týmito dvomi okresmi krajských miest nasledujú bratislavské okresy. Ide o okres Bratislava I. s PDU na úrovni 2,24 percenta a okres Bratislava V, kde tento ukazovateľ dosiahol 2,28 percenta. V päťke okresov v najnižšou nezamestnanosťou bol aj okres Ilava s PDU vo výške 2,25 percenta.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v januári medzimesačne zvýšila o 0,12 percentuálneho bodu na 5,2 percenta.Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, ktorý je po novom hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, v januári medzimesačne vzrástol o 0,09 percentuálneho bodu, a to na 3,97 percenta.Medzimesačný nárast nezamestnanosti na začiatku roka je podľa analytika Inštitútu sociálnej politiky Jána Komadela bežný jav na trhu práce.V najbližších mesiacoch je možné očakávať podľa jeho slov ustálenú úroveň nezamestnanosti, prípadne jej mierne znižovanie spojené so začiatkom jarných prác v poľnohospodárstve a stavebníctve a taktiež s procesom nástupu do nového zamestnania u osôb, ktorým skončili pracovné zmluvy v decembri 2023.