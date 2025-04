Exminister školstva Draxler dostal pokutu za antikampaň proti Kočokovi v prezidentských voľbách

Antikampaň možno ovplyvnila výsledok

7.4.2025 (SITA.sk) - Bývalý minister školstva Juraj Draxler dostal pokutu za antikampaň proti Ivanovi Korčokovi . Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu . Ako priblížili, Draxler dostal pokutu 300 eur za porušenie zákona o volebnej kampani. Tú mu udelil Okresný úrad v Bratislave na základe podnetu Nadácie Zastavme korupciu.Tá totiž upozornila, že Draxlerovo občianske združenie počas prezidentských volieb platilo na Facebooku antikampaň proti kandidátovi na prezidenta Korčokovi. Ako nadácia vysvetlila, takéto konanie zákon zakazuje ako kampaň tretej strany.„Platená antikampaň stránky Voľte s rozumom o.z. mala podľa knižnice reklám zásah až do 2,2 milióna účtov. Draxler na ňu vynaložil približne 11-tisíc eur. Rozdiel medzi kandidátmi v druhom kole bol pritom len 165-tisíc hlasov,“ upozornila nadácia.Takáto masívna nezákonná kampaň mala podľa Milana Suchého zo Zastavme korupciu potenciál ovplyvniť výsledok prezidentských volieb. Nadácia kritizuje skutočnosť, že úrad Draxlerovi udelil najnižšiu možnú pokutu. Horná hranica je pritom 30-tisíc eur.„Je absurdné, že za nezákonné ovplyvňovanie prezidentských volieb v krajine vyviazne páchateľ s pokutou nižšou ako za prekročenie rýchlosti pri šoférovaní,“ doplnil Suchý.Nadácia ďalej pripomenula, že platenú antikampaň počas prezidentských volieb viedli aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) a europoslanec Branislav Ondruš (Hlas-SD), ktorý bol v tej dobe štátnym tajomníkom. Nadácia pritom podala podnety aj v týchto prípadoch, Okresný úrad ich však odmietol.Právnik Nadácie Zastavme korupciu Ľubomír Daňko je názoru, že išlo o úplne identické konania. Líšili sa podľa jeho slov len v tom, že v zamietnutých podnetoch prišlo k porušeniu zákona zo strany aktívnych politikov.Súčasne upozornil, že o ministrovi vnútra v tejto súvislosti rozhodovali jeho podriadení. Podľa právnika sú tak na mieste obavy, že úrad rozhodoval na základe politickej príslušnosti, nie na základe faktorov.„Je to mimoriadne zlá správa pre právny štát a budovanie dôvery občanov v inštitúcie,“ skonštatoval Daňko. Nadácia súčasne doplnila, že ministerstvo ju odmietalo o rozhodnutí informovať. Odpovede pýtali pritom prostredníctvom infozákona a žiadali nahliadnutie do spisu. O výsledku rozhodnutia sa dozvedela až po otázkach na Draxlera.