SHMÚ vyzýva na riešenie kritického stavu inštitúcie, minister Taraba reagoval na ich otvorený list

Potreba hĺbkovej kontroly

Krátenie rozpočtu a prepúšťanie odborníkov

Výzva v otvorenom liste

7.4.2025 (SITA.sk) - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba reagoval na otvorený list zamestnancov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) , ktorý sa objavil po nariadení ministerského personálneho a finančného auditu tejto podriadenej organizácie. Taraba uviedol, že dostali informáciu o existencii približne 1 500 uzatvorených dohôd v ústave, čo považuje za neprijateľné v čase konsolidácie.„Máme preto podozrenie, ako bola táto inštitúcia riadená,“ povedal Taraba a dodal, že v SHMÚ vidí možnosť skvelého rozvoja, podobne ako v Slovenskom vodohospodárskom podniku, ktorý sa podarilo dostať do plusových čísel.Minister zdôraznil potrebu hĺbkovej kontroly a poznania manažovania ústavu, keďže tam bol jeden riaditeľ dlhé roky. Taraba tiež uviedol, že nevie o strachu či zastrašovaní zamestnancov, ako to opísali v liste, pretože by už určite prebiehali právne kroky, ak by to bola pravda.„Opakujem, ja mám záujem spolupracovať úplne s každým odborníkom a mám záujem, aby to bola špičková organizácia,“ dodal Taraba. Podľa neho je otvorený list kontrolkou, že sa vydali dobrou cestou.Zamestnanci Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) adresovali otvorený list vedeniu SHMÚ, Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR, Úradu vlády SR , širokej verejnosti a médiám, v ktorom upozorňujú na alarmujúci stav inštitúcie. V ňom poukázali na zhoršujúce sa pracovné podmienky, atmosféru strachu a absenciu konštruktívneho dialógu, čo ohrozuje nielen zamestnancov, ale aj samotné fungovanie SHMÚ.Dodali, že zamestnanci čelia kráteniu rozpočtu, prepúšťaniu odborníkov a neobsadzovaniu kľúčových miest, čo môže viesť k znefunkčneniu ústavu. V liste sa uvádza, že SHMÚ je kľúčovou súčasťou kritickej infraštruktúry Slovenska, a jeho znefunkčnenie by malo vážne dopady na bezpečnosť, dopravu, manažment povodňového rizika a medzinárodné záväzky.Zamestnanci preto v liste vyzývajú na okamžité riešenie problémov, aby sa zabezpečila stabilita a odborná úroveň ústavu. Konkrétne žiadajú zastavenie personálnej a prevádzkovej deštrukcie, dofinancovanie rozpočtu, reakciu na požiadavky odborných zamestnancov a zabezpečenie dôstojných pracovných podmienok.„List je tiež verejnou výzvou adresovanou občanom, médiám a odborným inštitúciám, aby venovali pozornosť situácii v ústave. Ak SHMÚ stratí svojich odborníkov a svoju dôveryhodnosť, dôsledky pocíti celá krajina. Malo by byť preto v záujme celej spoločnosti, aby Slovenský hydrometeorologický ústav ostal funkčný, dôveryhodný, atraktívny pre odborníkov, a teda mal adekvátnu odbornú úroveň,“ uviedli zamestnanci a tvorcovia otvoreného listu.