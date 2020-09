Exminister vnútra a predstavitelia polície vypovedali o smrti Jozefa Chovanca

Šokovaný exminister Jambon

Otvorili interné vyšetrovanie

1.9.2020 (Webnoviny.sk) - Niekdajší belgický minister vnútra Jan Jambon, bývalá šéfka federálnej polície Catherine De Bolle a jej nástupca Marc De Mesmaeker v utorok vypovedali pred belgickým parlamentom v súvislosti s úmrtím slovenského občana Jozefa Chovanca po zatknutí na letisku Charleroi v roku 2018.Pred parlamentný výbor pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti sa postavili po tom, ako sa pred dvomi týždňami objavili zábery, na ktorých jeden z policajtov v cele tlačí na hrudník spútaného muža, zatiaľ čo ďalšia policajtka hajluje.Jambon, ktorý bol v tom čase ministrom, počas zasadnutia výboru trval na tom, že si nebol situácie vedomý a zábery z médií mu, rovnako ako jeho kabinetu, neboli známe."Bol som šokovaný, tak ako každý druhý, keď som ich videl. Vždy to s políciou myslím dobre a budem brániť ich prácu, ale to, čo som videl na tých záberoch, je neprípustné, nevysvetliteľné a hrozné pre ich kolegov a pre celú spoločnosť," vyjadril sa politik, ktorého cituje spravodajská webstránka The Brussels Times.Exminister uviedol, že spis o prípade, ktorý v súčasnosti prezentujú médiá, je iný od toho, aký dostal vo februári 2018. Vtedy dostal "neutrálnu a stručnú" policajnú správu o policajnej intervencii s náročným zatknutím, po ktorej o pár dní nasledovalo úmrtie v nemocnici, a nespomínalo sa v nej nič o "strašných činoch" z videa.Okrem toho Jambon podľa svojich slov nemal ďalšie informácie a ako dodal, vtedy medializované informácie u nikoho nevyvolali otázky. Jambon trval na tom, že jeho kabinet konal proaktívne, pričom uviedol, že práve on požiadal 26. februára o správu na základe žiadosti slovenského veľvyslanca a zdôraznil, že správu by inak ani nevidel.Bez informácií o trestných činoch minister vnútra nemôže začať disciplinárne konanie, upozornil súčasný flámsky premiér. "Vtedy som nemal tieto informácie a nemal som dôvod veriť tomu, že existovali," dodal.Riaditeľka Europolu Catherine De Bolle, ktorá v čase Chovancovho úmrtia šéfovala federálnej polícii, výboru povedala, že ju o všetkých faktoch neinformovali, hoci sa tak malo stať. "Môžem len skonštatovať, že sa ku mne tieto informácie nedostali. Počítam preto s interným konaním, ktoré zistí, prečo doterajší postup nefungoval a hlavne prečo mi nikto udalosti nenahlásil," vyhlásila.Nástupca De Bolle, Marc De Mesmaeker, ktorý bol vtedy vedúcim Administratívneho a technického sekretariátu, ktorý úzko spolupracoval s ministerstvom vnútra a políciou, poslancom povedal, že si svoju prácu plnil a predpokladá, že aj všetci ostatní si v súvislosti so spisom splnili svoju prácu podľa predpisov.Okrem iného tiež hovoril o internom vyšetrovaní, ktoré otvorili po zverejnení spomínaných záberov. "Rozumiem rozhorčeniu spoločnosti, výzve na rýchly trest. Vykonať profesionálne interné vyšetrovanie však znamená rešpektovať práva na obhajobu. Preberieme zodpovednosť, ale podľa pravidiel a zákona," vyjadril sa De Mesmaeker.