Danko bude opäť kandidovať na predsedu SNS, chce zastaviť súčasnú vládu

O predsedovi sa rozhodne v Mikuláši

Danko nahradil Slotu

1.9.2020 - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko bude opätovne kandidovať na tento post a prijal tak výzvu Krajských rád SNS. Informovala o tom v utorok v tlačovej správe SNS.„Ďakujem každému členovi SNS a sympatizantom, ktorí veria v to, že Slovenská národná strana sa vráti tam, kam patrí. Som presvedčený, že mám dostatok síl na to, aby sme vytvorili protipól súčasnej vláde SR a túto vládu spoločnými silami zastavili,“ uviedol Danko.Snem SNS, na ktorom sa rozhodne o tom, kto stranu povedie ďalej, sa má uskutočniť 12. septembra v Liptovskom Mikuláši.Tento týždeň Krajská rada SNS v Banskej Bystrici nominovala za kandidáta do kresla predsedu národniarov exposlanca Antona Hrnka. Ten do februárových parlamentných volieb zastával post podpredsedu SNS.Po voľbách avizoval, že sa funkcie vzdá a do vrcholných straníckych funkcií sa už nechcel vrátiť. „Najdôležitejšie je, že strana sa musí vrátiť straníkom,“ povedal v odpovedi na otázku agentúry SITA, prečo chce kandidovať za predsedu a či má dostatočnú podporu.Danko bol za predsedu strany zvolený v októbri 2012. Stalo sa tak po tom, čo sa strana vo voľbách v marci 2012 nedostala do parlamentu. Danko vo funkcii nahradil Jána Slotu. V roku 2016 sa národniari do parlamentu vrátili.Stali sa súčasťou vládnej koalície so stranami Smer-SD, Most-Híd a Sieť. V tohtoročných parlamentných voľbách získala SNS 3,16 percenta hlasov a skončila mimo parlamentu. Tesne po nich Danko oznámil, že všetci predstavitelia strany na sneme dajú svoje funkcie k dispozícii.