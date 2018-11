Exministra M. Janušeka odsúdili na 11 a I. Štefanova na deväť rokov

ľava: Marián Janušek, Igor Štefanov. Foto: archívne, SITA/Nina Bednáriková ľava: Marián Janušek, Igor Štefanov. Foto: archívne, SITA/Nina Bednáriková

Bratislava 15. novembra (TASR) - Senát Najvyššieho súdu (NS) SR vo štvrtok odsúdil bývalých ministrov výstavby a regionálneho rozvoja SR za SNS Mariána Janušeka a Igora Štefanova na dlhoročné tresty odňatia slobody. Janušeka odsúdil NS SR na 11 rokov a Štefanova na deväť rokov v kauze nástenkového tendra.





Súd ich uznal vinných z trestných činov machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obaja bývalí ministri si vo štvrtok verdikt nevypočuli. Dali svojim obhajcom súhlas na konanie v ich neprítomnosti. V opačnom prípade, keby boli v súdnej sieni, by ich príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže eskortovali priamo do ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Tresty by si mali odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Okrem toho im bol udelený peňažný trest vo výške 30.000 eur. Ak by ho neuhradili, hrozí im zvýšenie trestu o jeden rok. NS SR tak vo štvrtok v značnej miere potvrdil minuloročný rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Znížil len trest Janušeka z 12 na 11 rokov."Svojím konaním vytvorili podmienky pre vopred vybraného uchádzača," uviedol predseda trojčlenného senátu, sudca Juraj Kliment. Podľa jeho slov "vôbec nezverejnili výzvu na tender". Tým znemožnili účasť iným záujemcom. Svojím konaním sa im podarilo dosiahnuť zisk víťaznému konzorciu 3,5 milióna eur. Spôsobili tak škodu veľkého rozsahu. Okrem tohto, niektoré zo spoločností konzorcia vôbec nespĺňali podmienky na tender - nedoložili príkladom daňové priznanie alebo boli v nepovolenom debete. "Obaja obžalovaní konali v rozpore s predpisom o verejnom obstarávaní," dodal predseda senátu.Predseda senátu zdôvodňoval štvrtkový rozsudok viac ako hodinu. "Treba zdôrazniť, že konaním obžalovaných bola úplne znemožnená verejná súťaž," dodal ďalej sudca. Podľa jeho slov nástenkový tender dlhodobo traumatizoval spoločnosť: "Preto sme im uložili taký trest, aby bol odstrašujúcim." Verdikt je právoplatný a nie je možné sa voči nemu odvolať.Zároveň NS SR vo štvrtok v prípade troch ďalších obžalovaných Zdenky K., Radoslava B. a Tomáša L. rozhodol tak, že v dvoch prípadoch verdikt ŠTS potvrdil. V prípade ďalšej obžalovanej Zdenky K. vec vrátil prvostupňovému súdu, aby ju opätovne prejednal a nanovo rozhodol. V prípade Radoslava B. a Tomáša L. išlo podľa slov Klimenta o ťažké rozhodovanie. Ich konanie bolo neprofesionálne a nedbanlivé.Vo štvrtok po oboznámení sa so spisovým materiálom krátko vypovedala jedna znalkyňa. Po jej výpovedi sa pristúpilo k prednesu záverečných rečí. Prokurátorka Úradu Špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) navrhla v prípade oboch exministrov tresty prvostupňového súdu potvrdiť a v prípade troch oslobodených spod obžaloby vrátiť prvostupňovému súdu vec na opätovné prejednanie. Obhajca obžalovaného Janušeka požiadal o oslobodenie jeho klienta. Na strane druhej obhajca Štefanova požiadal, aby sa vec vrátila na ŠTS v Pezinku na opätovné prejednanie.ŠTS v Pezinku pôvodne 18. októbra 2017 odsúdil na dlhoročné tresty odňatia slobody Janušeka a Štefanova. Zvyšných troch obžalovaných spod obžaloby oslobodil.Janušekovi súd uložil trest odňatia slobody v dĺžke trvania 12 rokov, peňažný trest 30.000 eur a trest zákazu činnosti vykonávať zamestnanie v orgánoch verejnej moci na päť rokov.Jeho nástupcovi na poste ministra Štefanovi súd vymeral trest odňatia slobody v dĺžke trvania deväť rokov, rovnako peňažný trest 30.000 eur a trest zákazu činnosti vykonávať zamestnanie v orgánoch verejnej moci na päť rokov."V procese hodnotenia dôkazov súd dospel k záveru, že sa skutok stal," uviedla vtedy predsedníčka senátu ŠTS. Podľa súdu obžalovaní exministri nezabezpečili zverejnenie výzvy ohľadom verejného obstarávania v masovokomunikačných prostriedkoch, čím znemožnili účasť na zákazke ďalším záujemcom. Výzva podľa súdu visela na chodbe ministerstva len štyri dni v máji 2007. "Konali v rozpore s princípom transparentnosti," poznamenala vtedy sudkyňa.Obaja sa podľa súdu dopustili trestných činov machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Jeho nástupca Igor Š. trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.Zvyšných troch obžalovaných Zdenku K., Radoslava B. a Tomáša L. spod obžaloby súd oslobodil, keďže "nebolo dokázané, že skutok spáchali". Voči verdiktu sa odvolala prokurátorka ÚŠP a aj neprávoplatne odsúdení exministri.Kauza siaha do roku 2007. Vtedajšie ministerstvo výstavby malo zverejniť oznam o tendri iba na nástenke v uzavretej chodbe ministerstva. Lukratívnu zákazku tak malo získať konzorcium, ktoré o súťaži vedelo. O kreslo vtedy prišli obaja odsúdení ministri za SNS.Jediným záujemcom, a teda aj víťazom tendra, bolo konkrétne konzorcium firiem Avocat a Zamedia, obe boli blízke vtedajšiemu šéfovi koaličnej SNS Jánovi Slotovi. Škoda, ktorá vznikla štátu pri tendri, dosiahla podľa prvostupňového súdu však až približne 12,7 milióna eur.

máj 2007 - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) vypísalo tender na poskytovanie služieb v hodnote 3,6 miliardy korún (119,5 milióna eur), ktoré sa mali financovať z eurofondov. Informácie o súťaži zverejnili iba na nástenke na chodbe ministerstva. Do tendra sa prihlásil jediný uchádzač, ktorý ho aj vyhral - konzorcium firiem, v ktorých boli aj spoločnosti Zamedia a Avocat, údajne blízke predsedovi vtedy koaličnej SNS Jánovi Slotovi.



5. júna 2007 - Minister výstavby Marian Janušek (nominant SNS) podpísal s výhercom tendra zmluvu o realizácii objednaných prác.



28. novembra 2008 - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začal kontrolu nástenkového tendra.



13. marca 2009 - O tender na MVRR SR sa začala zaujímať Európska komisia (EK). Slovensko navštívila komisárka zodpovedná za čerpanie eurofondov Danuta Hübnerová. Eurokomisárka požiadala slovenskú stranu o poskytnutie informácií z vyšetrovania nástenkového tendra.



8. apríla 2009 - ÚVO potvrdil, že kontrola tendra zistila procesné a vecné nedostatky, ktoré poukázali na nesprávne uplatnenie zákona o verejnom obstarávaní.



9. apríla 2009 - Premiér SR Robert Fico po oboznámení sa s výsledkami kontroly vyzval ministra Mariana Janušeka, aby do piatich dní odstúpil, inak navrhne prezidentovi SR jeho odvolanie.



14. apríla 2009 - Marian Janušek podal demisiu. Jeho nástupcom sa stal ďalší nominant SNS Igor Štefanov.



17. apríla 2009 - EK sa rozhodla preskúmať nástenkový tender, ktorý vypísalo MVRR SR.



22. apríla 2009 - Na mimoriadnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) sa opozícia neúspešne pokúsila odvolať z funkcie nového ministra výstavby Igora Š., ktorý bol podľa nej za nástenkový tender spoluzodpovedný.



23. apríla 2009 - Vláda na mimoriadnom zasadnutí uložila ministrovi výstavby, aby zabezpečil zrušenie zmluvy v tomto tendri bez finančných škôd pre SR a vypísal nové verejné obstarávanie.



28. apríla 2009 – Víťazné konzorcium z nástenkového tendra potvrdilo, že zruší zmluvu na dodávku služieb podpísanú ešte v lete 2007.



6. mája 2009 - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) ukončil prvú kontrolu dokumentácie k nástenkovému tendru a konštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Zápisnicu z kontroly minister výstavby Igor Š. odmietol podpísať, lebo sa nestotožnil so zisteniami úradu.



20. mája 2009 - Poslanci NR SR opäť rozhodovali o odvolaní Igora Štefanova z funkcie ministra výstavby a regionálneho rozvoja.



8. septembra 2009 - Úrad boja proti korupcii začal v súvislosti s nástenkovým tendrom trestné stíhanie pre podozrenie z machinácie pri verejnom obstarávaní. Stíhanie sa týkalo niektorých pracovníkov ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.



6. októbra 2009 - EK oznámila, že sa so slovenskými úradmi dohodla na uzavretí kauzy nástenkového tendra. Komisia rozhodla, že výdavky súvisiace s týmto tendrom, Slovensku nepreplatí.



29. októbra 2009 - Igor Štefanov čelil na pôde parlamentu už po tretí raz pokusu o odvolanie z funkcie ministra výstavby.



8. marca 2010 - NKÚ po preverení účelnosti vynaloženia prostriedkov v rámci tzv. nástenkového tendra zistil, že z celkovej uhradenej sumy viac ako 13 miliónov eur nebolo v súlade so stanoveným účelom vynaložených 32.000 eur, čo predstavovalo chybovosť 0,2 percent. O záveroch kontroly informoval minister Igor Štefanov.



11. marca 2010 - Prezident SR Ivan Gašparovič na návrh premiéra Roberta Fica (Smer-SD) odvolal z funkcie ministra výstavby Igora Štefanova, vedením rezortu poveril vtedajšieho podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja (SNS).



20. septembra 2011 - Poslanec NR SR za SNS Igor Štefanov, ktorého polícia žiadala vydať na trestné stíhanie v kauze nástenkového tendra, mal opäť vypovedať na Úrade boja proti korupcii, no on to odmietol.



31. mája 2012 - Polícia obvinila bývalého ministra výstavby a regionálneho rozvoja Igora Štefanova z trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Obvinenie súviselo s kauzou nástenkový tender. Počet obvinených sa tak rozšíril na päť, stíhaní boli na slobode.



30. marca 2016 - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) skončil vyšetrovanie "nástenkového tendra" s návrhom na podanie obžaloby na päť osôb. Tie obvinil z obzvlášť závažných zločinov porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, zneužívania právomoci verejného činiteľa a zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.



október 2016 - Prokurátor podal v tejto veci obžalobu na päť osôb, medzi nimi aj dvoch bývalých ministrov za SNS: Na Mariana Janušeka, Igora Štefanova, Radoslava B., Tomáša L. a Zdenku K. Prípad prevzal Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku.



1. marca 2017 – Na ŠTS v Pezinku sa začalo konanie, súd rozhodoval, či prijme obžalobu. Obhajcovia totiž žiadali zastaviť trestné stíhanie, resp. obžalobu odmietnuť. Senát nakoniec skonštatoval, že v doterajšom konaní nezistil také závažné pochybenia, aby obžalobu odmietol.



22. marca 2017 – ŠTS v Pezinku prerušil hlavné pojednávanie. Dôvodom bola žiadosť obžalovaného Radoslava B., ktorý prejavil záujem uzavrieť dohodu o vine a treste. ŠTS taktiež vylúčil na samostatné konanie proces s obžalovanou Zdenkou K. Z pojednávania vyplynulo, že bola práceneschopná. Zvyšní traja obžalovaní, vrátane exministrov Mariana Janušeka a Igora Štefanova, konanie o dohode o vine a treste odmietli.



10. októbra 2017 – "Na základe dokazovania považujem vinu obžalovaných za žalované trestné činy za preukázanú," uviedla prokurátorka v záverečnej reči. Poukázala aj na viaceré výpovede zamestnancov bývalého ministerstva výstavby, medzi nimi aj riaditeľov odborov či sekcií, ktorí nemali podľa nej žiadne informácie o konaní tohto konkrétneho verejného obstarávania. Prokurátorka poukázala aj na správu Najvyššieho kontrolného úradu, podľa ktorej pri verejnom obstarávaní došlo k viacerým pochybeniam.



18. októbra 2017 – Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku odsúdil bývalých ministrov výstavby a regionálneho rozvoja SR za SNS Mariana Janušeka a Igora Štefanova. Janušekovi súd uložil trest odňatia slobody v dĺžke trvania 12 rokov, peňažný trest 30.000 eur a trest zákazu činnosti vykonávať zamestnanie v orgánoch verejnej moci na päť rokov. Igorovi Štefanovovi trest odňatia slobody v dĺžke trvania 9 rokov, peňažný trest 30.000 eur a trest zákazu činnosti vykonávať zamestnanie v orgánoch verejnej moci na päť rokov. Zvyšných troch obžalovaných Zdenku K., Radoslava B. a Tomáša L. spod obžaloby oslobodil. Rozsudok nebol právoplatný, odvolanie podala prokurátorka aj obžalovaní exministri.





Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR