Zisk Walmartu v 3. kvatáli klesol

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bentonville 15. novembra (TASR) - Americký maloobchodný reťazec Walmart zaznamenal v 3. kvartáli obchodného roka 2018/2019 pokles zisku a väčší, ako mu predpovedali analytici z Wall Street. Aj jeho tržby vzrástli menej, ako sa čakalo.Konkrétne, zisk najväčšieho maloobchodného reťazca na svete sa za tri mesiace do konca októbra 2018 znížil o 2 % na 1,71 miliardy USD (1,51 miliardy eur), čo predstavuje 58 centov na akciu.Upravený zisk na akciu však dosiahol 1,08 USD, zatiaľ čo analytici, ktorých oslovila agentúra FactSet počítali so ziskom 1,01 USD/akcia.Tržby Walmartu vzrástli na 124,89 miliardy USD zo 123,18 miliárd USD v rovnakom období vlani, zaostali však za odhadom analytikov, ktorí očakávali tržby vo výške 125,42 miliardy USD.Walmart teraz očakáva za celý rok do konca januára 2019 upravený zisk na akciu v pásme 4,75 - 4,85 USD.(1 EUR = 1,1296 USD)