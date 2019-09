Exministra zdravotníctva KDR zatkli pre spreneveru peňazí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kinshasa 14. septembra (TASR) - Bývalého ministra zdravotníctva Konžskej demokratickej republiky (KDR) Olyho Ilungu zatkli pre podozrenie, že spreneveril verejné prostriedky na boj proti epidémii eboly v tejto stredoafrickej krajine. Predstavitelia konžskej polície to uviedli v sobotu pre tlačovú agentúru AFP.Podľa vyjadrenia policajného hovorcu Pierrota-Rombauta Mwanamputa exministra v pondelok predvedú pred prokurátorov.Ilunga (59) odstúpil z ministerskej funkcie v júli po tom, ako ho odvolali z čela tímu koordinujúceho odozvu na ebolu v KDR. Predtým kritizoval zámer Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nasadiť v boji proti ebole novú, nepovolenú očkovaciu látku.Exminister sa podľa predstaviteľov polície v čase zatknutia ukrýval v byte v hlavnom meste Kinshasa, odkiaľ sa chystal utiecť do zahraničia. Opúšťať územie KDR mal pritom už dávnejšie zakázané.Konžskí zdravotníci koncom augusta uviedli, že tamojšia epidémia eboly za rok od svojho vypuknutia postihla približne 3000 ľudí, z ktorých vyše 2000 tomuto ochoreniu podľahlo.Vysoko nákazlivá vírusová krvácavá horúčka je pomenovaná podľa rieky na východe KDR, bývalého Zairu, kde bola prvýkrát identifikovaná v roku 1976. Najnovšia epidémia má druhú najhoršiu bilanciu, odkedy ebole v rokoch 2014 - 2016 podľahlo vyše 11.000 ľudí v Guinei, Sierre Leone a Libérii.