Spolu založila iniciatívu Zelení Spolu

Na archívnej snímke predseda strany Spolu - občianska demokracia (OD) Miroslav Beblavý. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Púchov 14. septembra (TASR) - Strana Spolu - občianska demokracia (OD) založila osobitnú iniciatívu Zelení Spolu. Venovať sa má presadzovaniu ochrany životného prostredia a riešeniu klimatickej krízy. Platforma sa odrazí aj na kandidátke do budúcoročných parlamentných volieb. Informoval o tom v sobotu na tlačovej konferencii počas druhého snemu strany v Púchove jej predseda Miroslav Beblavý.vyhlásil Beblavý.Dokazovať to má podľa neho výhra vo voľbách s Progresívnym Slovenskom (PS) do Európskeho parlamentu, výhra ich podporovanej kandidátky na prezidentku.dodal.Spoločný koaličný volebný program plánuje Spolu s PS predstaviť týždeň po tom, čo ho schváli i PS.načrtol predseda Spolu.Strana zároveň založí osobitnú iniciatívu Zelení Spolu, ktorá sa bude venovať presadzovaniu ochrany životného prostredia a riešeniu klimatickej krízy.podotkol Beblavý.Spolu si zvolilo nových členov predsedníctva, a to Juraja Hipša, Pavla Macka a Simonu Petrík. Na sneme zároveň schválili zloženie revíznej a etickej komisie.