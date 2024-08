Exministri odsudzujú pokusy Šimkovičovej normalizovať kultúru, tá nie je skanzenom uzavretým do seba

Slovenská kultúra nie je uzavretý skanzen

Kultúra má byť provokatívna

Deštrukcia kultúrnych inštitúcií





Platforma Otvorená Kultúra! v spolupráci s desiatkami kultúrnych inštitúcií na Slovensku vyjadrili v pondelok 12. augusta svoj nesúhlas s „ničivými praktikami a ideologickými čistkami“ ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej.Protest v Bratislave podporili desiatky kultúrnych inštitúcií, okrem študentov vysokých škôl aj samotné vysoké školy VŠVU , VŠMU a AU BB. K protestu sa pridali napríklad aj zamestnanci Slovenskej národnej galérie Rada galérií Slovenska , Mestská knižnica v Bratislave, Múzeum mesta Bratislavy, Kultúrne odbory A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru, Asociácia Bratislava v pohybe, ako aj množstvo slovenských divadiel, galérií a ďalších inštitúcií. Na proteste sa zúčastnilo približne 9-tisíc ľudí.

13.8.2024 (SITA.sk) - Bývalí ministri kultúry Ladislav Snopko Silvia Hroncová odmietajú kroky súčasnej ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ), ktorými sa snaží znormalizovať kultúru, ponižuje jej zahraničnopolitický význam, devastuje kontinuitu, degraduje odbornosť, zastrašuje jednotlivcov, manipuluje a falošne rozdeľuje spoločnosť na normálnych a nenormálnych.Uvádzajú to v spoločnom vyhlásení, ktoré Kňažko zverejnil na sociálnej sieti. Signatári vyhlásenia podľa vlastných slov zároveň podporujú vyhlásenie a protest platformy Otvorená kultúra! a desiatok kultúrnych organizácií naprieč celým Slovenskom, ktoré sa k nemu pridali.„Mali sme tú česť byť ministrami kultúry v rôznych obdobiach, mali sme rôzne politické východiská a aj naše životné príbehy sú rôzne. Ale v tom podstatnom sa zhodujeme – kultúru považujeme za priestor slobody, pestrosti, tolerancie a spolupráce,“ zdôrazňujú exministri.Ako ďalej uvádzajú, s údivom si vypočuli z úst súčasnej ministerky po jej nástupe do funkcie, že „kultúra slovenského ľudu má byť slovenská, slovenská a žiadna iná“.„Slovenskú kultúru sme vždy považovali za súčasť svetovej kultúry a osobitne tej európskej. Naša národná kultúra stojí na fundamentoch helénskych a židovsko-kresťanských. Aj to boli kedysi cudzie vplyvy a dnes sú súčasťou našej identity. Nie skanzen uzavretý do seba, ale otvorenosť svetu a rozmanitosť musia zostať vlastnosťami našej kultúry,“ skonštatovali signatári.Bývalí ministri tiež pripomenuli výrok šéfa služobného úradu rezortu kultúry Lukáša Machalu , podľa ktorého vedenie rezortu prostredníctvom auditu zisťuje, ktorí konkrétni zamestnanci sú kompatibilní s tým, ako má podľa neho vyzerať kultúra.Zároveň citujú jeho výrok: „Nič, čo vybočuje z normy, nebudeme podporovať“. Kultúra však podľa bývalých ministrov normy vždy prekračovala, pretože sa prirodzene vyvíjala, pretože je tvorivá a inovatívna, pretože musí prekvapovať, kriticky reflektovať a byť provokatívna ku konvenciám aj k moci.„Preto nekompatibilní s kultúrou nie sú ľudia, ktorí v nej roky pracujú. S kultúrou sú nekompatibilní tí, ktorí ich chcú navliecť do uniformy normalizácie,“ uviedli exministri s tým, že predstavy ministerky kultúry a jej hlavného úradníka nezostali len slovami.„Pretavili sa do viacerých škodlivých zákonov a rozhodnutí. Ich výsledkom je deštrukcia a politické ovládnutie dôležitých a dobre fungujúcich kultúrnych inštitúcií a verejnoprávnych médií, a to aj tým spôsobom, že sú z nich postupne odstraňovaní ľudia, ktorí reprezentujú odbornosť, duch kooperácie a tvorivej slobody,“ vyhlásili signatári.Exministri kultúry doplnili, že zodpovednosť za aktuálny stav v rezorte kultúry je však širšia. „Zámer mocensky ovládnuť kultúru je vizitkou celej koalície a týka sa všetkých členov vlády na čele s premiérom,“ dodali.