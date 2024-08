Trump mal dlhý rozhovor s Muskom, bývalý prezident naznačil spoluprácu v budúcej potenciálnej vláde

13.8.2024 (SITA.sk) - Bývalý americký prezident a republikánsky kandidát do nachádzajúcich prezidentských volieb Donald Trump mal v pondelok dlhý rozhovor s miliardárom a majiteľom sociálnej siete X Elonom Muskom Zriedkavý verejný rozhovor, ktorý trval viac ako dve hodiny a vysielali ho na internete, neodhalil veľa nového o Trumpových plánoch do potenciálneho funkčného obdobia. Bývalý šéf Bieleho domu hovoril o pokuse o atentát na neho , nelegálnej migrácii a jeho plánoch obmedziť vládne regulácie.Stretnutie zdôraznilo, ako výrazne sa zmenila americká politická scéna za ostatné štyri roky aj vzťah Trumpa s Muskom. Dvaja z najvplyvnejších ľudí na svete sa zmenili zo zarytých rivalov na nepravdepodobných spojencov, konštatuje agentúra AP.Musk sa ešte donedávna opisoval ako umiernený demokrat, no v júli už formálne podporil Trumpa. Exprezident počas rozhovoru dokonca privítal nápad, že by Musk bol v jeho administratíve, pričom miliardár navrhol, že by sa pridal k potenciálnemu "výboru pre efektívnosť vlády".Rozhovor mal poslúžiť na to, aby Trump oslovil potenciálne milióny voličov. Pre X, niekdajší Twitter , to zas bola príležitosť napraviť renomé po istých problémoch. Nešlo to však podľa plánu a rozhovor trápili technické problémy. Ľudia mali problém sa pripojiť a rozhovor sa začal neskoro. Musk to neskôr pripísal masívnemu útoku, ktorý preťažil systém. Trumpov hlas tiež miestami znel tlmene.