Exnovinárka Vavrová, známa pre komunikáciu s Kaliňákom, uzavrela na súde zmier so šéfom Transparency

Zastal sa jej Kaliňák

Falošné udania

Pôvodny sudca riešil prípad sedem rokov

17.2.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalá novinárka Vanda Vavrová uzavrela na súde zmier s riaditeľom organizácie Transparency International Slovensko (TIS) Gabrielom Šípošom, ktorého pôvodne žalovala. Ako TIS informuje vo svojom profile na sociálnej sieti, konanie vo veci žaloby na ochranu osobnosti, podanej zo strany Vavrovej pred takmer desiatimi rokmi, začiatkom februára na súde skončilo.Vavrová žalobu podala v reakcii na to, že ju Šípoš v statuse na sociálnej sieti označil za skorumpovanú a odmietol s ňou ako s novinárkou spolupracovať. Dôvodom bola zverejnená komunikácia medzi ňou a vtedy opozičným poslancom Robertom Kaliňákom Smer-SD ), ktorý v SMSkách Vavrovú familiárne nazýval „bejby“ a úkoloval jej prácu.Žalobu Vavrová podávala s argumentom, že status Šípoša na sociálnej sieti na jej povesti spravil veľké škody. Podľa aktuálneho stanoviska Vavrovej právneho zástupcu, ktoré cituje TIS, sa však vzhľadom na značný odstup času javí prípadné priznanie morálnej satisfakcie súdnym rozhodnutím po tak dlhej dobe ako nedostatočné a už nič neriešiace.Vavrovej sa podľa organizácie na súde zastal aj samotný Kaliňák, ktorý odmietal, že by pracovala na jeho objednávku. „Slovíčko bejby používam v rámci gender balance často aj voči osobám mužského pohlavia,“ cituje TIS jeho výpoveď.Organizácia však tiež cituje bývalého editora denníka Pravda Mikuláša Sliackeho, ktorý na súde spomenul ďalšiu komunikáciu Vavrovej s Kaliňákom. Po nej podľa neho musela novinárka v redakcii denníka skončiť. „Boli tam falošné udania na členov redakcie, na koho sú údajne politicky napojení, od koho údajne čerpajú informácie a za ktorých majú politicky hrať. Adresáta oslovovala Kali. SMSku ale omylom poslala kolegyni v redakcii,“ citovala TIS svedka, podľa ktorého sa Vavrová blízkym vzťahom ku Kaliňákovi netajila. „Často zdôrazňovala, že si s Kaliňákom tyká,“ povedal.Právny zástupca Šípoša v súvislosti so žalobou argumentoval, že povesť Vavrovej poškodilo jej správanie a následne množstvo mediálnych správ o nich, nie jeden status na sociálnej sieti.Pôvodný sudca podľa TIS riešil prípad sedem rokov, pričom pojednávania boli často odsúvané. Minulý rok následne bez rozhodnutia odišiel do dôchodku. Návrh Vavrovej ukončiť spor Šípoš podľa TIS prijal jednak pre časové naťahovanie sporu, ale aj pre Vavrovej odchod z novinárčiny pred tromi rokmi.