Expedícii z Dánska sa podaril senzačný objav, našla najsevernejší ostrov na svete

29.8.2021 (Webnoviny.sk) - Tím arktických výskumníkov z Dánska náhodou objavil počas expedície pri Grónsku najsevernejší ostrov na svete. Vedci z Kodanskej univerzity si pôvodne mysleli, že prišli na ostrov Oodaaq objavený v roku 1978. Namiesto toho počas júlovej expedície určenej na zber vzoriek narazili na severnejšie položený dosiaľ neobjavený ostrov.„Boli sme presvedčení, že ostrov, na ktorom sme stáli bol Oodaaq, ktorý bol dovtedy registrovaný ako najsevernejší ostrov sveta. Ale keď som zverejnil fotografie ostrova a jeho súradnice na sociálnych médiách, viacero amerických lovcov ostrovov sa išlo zblázniť a povedali, že to nemôže byť pravda,“ vysvetlil vo vyhlásení vedúci expedície Morten Rasch.Zatiaľ nepomenovaný ostrov sa nachádza 780 metrov severne od Oodaaqu pri najsevernejšom cípe Grónska. Ostrovček, ktorého objavenie je zrejme výsledkom posunu morského ľadu, je veľký zhruba 30 na 60 metrov a čnie sa do výšky troch až štyroch metrov nad úrovňou mora, uviedla univerzita.Podľa Rascha pozostáva hlavne z kopčekov bahna a štrku. To môže byť podľa neho dôsledkom veľkej búrky, ktorá s pomocou mora postupne tlačila materiál z morského dna k sebe, až sa vytvoril ostrov.Výskumníci údajne nepovažujú objav za výsledok klimatickej zmeny a navrhli pomenovať ostrov Qeqertaq Avannarleq. To v grónčine znamená najsevernejší ostrov.Dánski vedci nepredpokladajú, že ostrovček bude existovať dlho. „Nikto nevie, ako dlho ešte zostane. V zásade by mohol zmiznúť, akonáhle príde nová silná búrka,“ skonštatoval Rasch.