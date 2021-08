Jožo Ráž: „Neviem, čo iné sa teraz dá robiť ako modliť sa“ (video)

Modlitbu Ave Mária v latinčine hudobne a textovo pre speváka pripravil Pavol Jursa. Skladbu venoval všetkým, ktorým bolo ublížené, ale aj tým, ktorí ubližovali a veria, že im bude odpustené.

Skladbu pripravil už pred tridsiatimi rokmi dlhoročný spolupracovník skupiny Elán Pavol Jursa. „Vtedy som žil dosť búrlivý rockerský život so všetkým, čo k tomu patrí. Necítil som, že by bola vhodná doba na to, aby sme ju zverejnili,“ spomenul Jožo Ráž. „Teraz je situácia veľmi vážna, ba až kritická a mám pocit, že teraz je vhodná doba sa modliť,“ dodal.

Aranžmán skladby pripravil Peter Fambi Farnbauer pre jedného speváka, zbor, harfu, klávesy a gitaru. Text zodpovedá modlitbe Zdravas Mária v latinčine tak, ako je aj v Biblii. „Hudba je veľmi originálna. Vyšlo to krásne, inak to nevieme,“ povedal spevák, ktorý sa vyjadril aj k súčasnej pandemickej situácii: „To, čo nás postihlo, považujem za obrovské zlo a riziko, ktoré padá na celú civilizáciu. Mám dosť pesimistickú predstavu o tom, ako to bude pokračovať. Neviem, čo iné sa dá teraz robiť ako modliť sa. To je celé.“

Vo videoklipe sa cez archívne zábery vracia spevák aj do minulosti. Na záberoch ho vidieť v detskom i mladom veku, ako aj postupný prechod cez jeho rockerský život a ľudí, ktorí sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Kreatívny koncept videoklipu a réžiu mal v rukách Jozef Heriban. Videoklip sa začína venovaním v slovenčine. „Každý nech si vo venovaní nájde to, čo je pre neho dôležité,“ vysvetlil J. Ráž.