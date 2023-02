Expert predpovedá Nemcovi veľkú budúcnosť, dvojku draftu prirovnal k Chárovi

13.2.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec z tímu zámorskej AHL Utica Comets je ako úradujúca dvojka draftu nováčikov do NHL vysoko hodnotený mladý hráč s veľkým potenciálom do budúcnosti.Podľa zámorského experta Scotta Wheelera z magazínu The Athletic je 18-ročný rodák z Liptovského Mikuláša jeden z najtalentovanejších hráčov, ktorých v ostatných rokoch draftoval klub New Jersey Devils . V rebríčku pätnástich najväčších nádejí ho zaradil na druhé miesto.„Nemec je inteligentný a všestranný obranca, ktorý dokáže organizovať hru, vyviezť puk z obranného pásma a založiť protiútok. Využíva svoju výbornú pohyblivosť na tvorbu hry a oklamanie súperov s pukom aj bez neho. Na svoj vek je veľmi vyspelý. Aj keď nie je až taký dynamický a rozdielový po ofenzívnej stránke, má veľký talent. Vie, kedy a ako má vyraziť do útoku a tiež kedy zostať vzadu a brániť. Už teraz má postavu ako profesionál a vynikajúco bráni," napísal Wheeler o Nemcovi a prirovnal ho k slovenskej legende.„Očakávam, že bude najlepší slovenský obranca od čias Zdena Cháru a člen prvej formácie, ktorý bude hrať účinne a moderne. Hrá s veľkou ľahkosťou a pôsobí na ľade prirodzene. Rozdáva krátke prihrávky a efektívne riadi hru. Nevyniká stále, ale zažiari vtedy, keď ho tím potrebuje. Jeho herný štýl je príklad toho, ako by sa malo v budúcnosti na jeho pozícii hrať," dodal expert k bronzovému medailistovi zo ZOH 2022 v Pekingu . V 38 zápasoch tejto sezóny nazbieral v drese Comets 17 bodov (6+11).