Slovan remizoval v Dunajskej Strede a zostal na čele

Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali v šlágri 19. kola Fortuna ligy so Slovanom Bratislava 1:1 a neukrojili z trojbodového manka na nedeľňajšieho súpera, ktorý zostal na čele tabuľky.





Fortuna liga - 19. kolo:

Hlasy po zápase:

DAC viedol od 7. minúty po góle Cesara Blackmana, od 40. minúty však hral bez vylúčeného stopéra Spyrosa Risvanisa. Slovan to po prestávke využil, vyrovnávajúci gól strelil Juraj Kucka. Šláger druhého tímu tabuľky s prvým v MOL Aréne sledovalo 9161 divákov.1:1 (1:0): 7. Blackman - 68. Kucka, ŽK: Pinto, Brunetti - Kankava, ČK: 40. Risvanis (DAC). Rozhodovali: Kráľovič - Hancko, Poláček, 9161 divákov.: Petráš - Pinto, Risvanis, Brunetti, Andzouana - Káčer, Dimun, Kalmár (41. Kružliak) - Blackman (81. Szánthó), Krstovič (27. Niarchos), Gavrič (81. Ramadan): Chovan - Medveděv (39. Pauschek), Kašia, De Marco, Lovat - Kucka, Kankava (90.+3 Agbo) - Weiss ml. (86. Zmrhal) - Čavrič (86. Green), Abubakari (90.+3 Sharani), Čakvetadze





Adrian Guľa, tréner Dun. Stredy: "Bol to emocionálny zápas, vložili sme doň veľa energie. Po červenej karte išla hra na úkor kvality, ale veľké zápasy treba odpracovať. V tejto fáze mužstvo ukázalo charakter, fyzickú pripravenosť. Proti kvalitnému súperovi je ťažké, keď stratíte kľúčových hráčov. Prísť o Krstoviča, Risvanisa a Kalmára nie je ľahké. Avšak mužstvo ukázalo svoju silu, vďaka tomu sme získali bod. Prvý gól nám ublížil, hrali sme pomaly a strácali sme veľa lôpt. Na tom musíme popracovať. Máme ďalšie dve príležitosti v nadstavbovej skupine, aby sme Slovan zdolali. Kľúčové však bude zvládnuť najbližší zápas vonku."



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Bol to veľmi ťažký zápas. Nezačali sme dobre, inkasovali sme lacný gól, ale taký sme dali aj my. Domácim výborne zachytal brankár Petráš, ale aj náš Chovan, obaja podržali svoje mužstvo. Remíza je zaslúžená. Dnes sme nehrali tak, ako vieme. Niektorí kľúčoví hráči veľmi chceli, ale teraz im to nešlo. Pre nás je to dôležitý bod, neprehrali sme na pôde Dunajskej Stredy. Najviac z toho vyťažila Trnava, ktorá sa k nám priblížila. Pre ligu je to výborné, lebo je ťažká a zaujímavá. Mohlo by byť viac takýchto zápasov."