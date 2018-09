Experti JPMorgan očakávajú ďalšiu krízu v roku 2020

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 15. septembra (TASR) - Pred 10 rokmi pád Lehman Brothers spustil globálnu finančnú a hospodársku krízu. Vláda a centrálne banky reagovali mimoriadnymi opatreniami. Stratégovia banky JPMorgan Chase & Co. teraz vytvorili model, ktorý má predpovedať načasovanie a rozsah budúcej finančnej krízy. Predpokladajú, že príde v roku 2020.Dobrou správou je, že najbližšia kríza bude podľa nich zrejme o niečo menej bolestivá. Zlou správou je, že likvidita finančného trhu sa od implózie v roku 2008 zmenšila a nie je úplne jasné, aký to bude mať vplyv na priebeh ďalšej krízy.Model JPMorgan vychádza z dĺžky ekonomickej expanzie, pravdepodobnej dĺžky budúcej krízy, úrovne zadlženosti, hodnoty aktív, úrovne deregulácie a finančnej inovácie pred krízou. Podľa výpočtov banky za predpokladu priemernej dĺžky trvania krízy by americké akcie mali padnúť približne o 20 %, ceny energií o 35 %. Riziková prirážka na dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín stúpne o 2,79 percentuálneho bodu, akcie na rozvíjajúcich sa trhoch padnú o 48 % a meny rozvíjajúcich sa krajín oslabia o 14,4 %.Podľa stratégov JPMorgan Johna Normanda a Federica Manicardiho nie sú tieto prognózy znepokojujúce vzhľadom na minulú recesiu a krízu, počas ktorej index S&P 500 stratil 54 %. Otázkou však zostáva, aký dosah bude mať nedostatok likvidity a aká dlhá bude ďalšia kríza.