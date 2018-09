V Nitre zadržala NAKA tri osoby, dve majú mať blízko k extrémizmu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Lenka Krošláková Foto: TASR Lenka Krošláková

Bratislava 15. septembra (TASR) – Policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali vo štvrtok (13.9.) podvečer v Nitre tri osoby pre násilnú trestnú činnosť. Tej sa mali dopustiť za účelom majetkového prospechu. Pre TASR to potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka s tým, že v piatok (14.9.) vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky Bratislava obvinil bratov Michala S. a Dušana S. spolu s Vladimírom B.podotkol Slivka. Na prípad upozornil v sobotu portál Aktuality.sk, podľa ktorého bratia Michal a Dušan S. sú spájaní s nitrianskou neonacistickou scénou.píše portál.Zároveň poukázal na to, že Michala S. Špecializovaný trestný súd vlani odsúdil za to, že v máji 2017 na terase rodinného domu v Nitre vyvesil dve zástavy, jednu červenú s bielym kruhom a s hákovým krížom, druhú čiernu so znakom SS.