Experti OSN: Jemen,SAE a S.Arábia sa mohli dopustiť vojnových zločinov

Ženeva 28. augusta (TASR) - Skupina expertov pracujúcich pre najvyšší ľudskoprávny orgán OSN dospela k presvedčeniu, že vlády Jemenu, Spojených arabských emirátov (SAE) a Saudskej Arábie môžu niesť zodpovednosť za vojnové zločiny, ako sú znásilňovanie, mučenie, nútené zmiznutia, svojvoľné zadržiavanie, nábor detských bojovníkov či "odopieranie práva na život". Tie boli spáchané počas uplynulých troch rokov v rámci stupňujúcich sa bojov proti jemenským povstalcom.Vyplýva to zo správy zverejnenej v utorok, z ktorej citovala agentúra AP.Trojčlenná skupina v tejto prvej správe určenej Rade OSN pre ľudské práva (UNHRC) poukazuje aj na možné zločiny šiitských povstaleckých milícií v Jemene, proti ktorým bojuje od marca 2015 vojenská koalícia na čele so Saudskou Arábiou, podporujúca jemenskú medzinárodne uznávanú vládu.Experti poskytujú prehľad škôd spôsobených v minulom roku náletmi koalície, ktoré sú v jemenskej občianskej vojne zároveň najsmrtiacejším bojovým prostriedkom. Medzinárodné spoločenstvo pritom vyzývajú, aby "sa zdržalo poskytovania zbraní, ktoré by mohli byť použité v tomto konflikte". Podľa AP ide o zjavnú narážku na krajiny ako Spojené štáty a Británia, pomáhajúce vyzbrojovať koalíciu na čele s Rijádom, ale aj Irán, obviňovaný touto koalíciou z dodávania zbraní povstalcom.Konflikt v Jemene sa začal už v roku 2014 obsadením hlavného mesta Saná šiitskými povstalcami známymi ako húsíovia, ktorí zvrhli vtedajšiu jemenskú vládu. Následky vojny znášajú najmä civilisti. V dôsledku bojov zahynulo už vyše 10.000 ľudí, zatiaľ čo sa krajina dostala na pokraj hladomoru a tamojší systém zdravotníctva skolaboval.Experti pracujúci pre UNHRC počas zostavovania svojej správy navštívili niektoré časti Jemenu. Podľa ich vyjadrenia sú "rozumné dôvody domnievať sa", že zodpovednosť za porušovanie ľudských práv nesú uvedené vlády a "faktické orgány" v Jemene, teda zrejme v jeho častiach ovládaných povstalcami.Predstavitelia Saudskej Arábie, SAE ani Jemenu zatiaľ podľa AP nereagovali na žiadosti o vyjadrenie. Agentúra v tejto súvislosti pripomenula, že ešte vlani informovala o sieti tajných väzníc, prevádzkovaných Spojenými arabskými emirátmi a spojeneckými milíciami mimo kontroly jemenskej vlády. V júni priniesla správu, že stovky zajatcov v nich boli vystavené sexuálnemu zneužívaniu a mučeniu.Riaditeľ Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Mark Lowcock minulý piatok odsúdil nálety, ktoré za predošlé dva týždne podnikla v Jemene koalícia pod vedením Saudskej Arábie a ktorých výsledkom bolo usmrtenie desiatok civilistov.