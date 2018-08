I. Nesrovnal: Vyhlásenie Astórie za pamiatku komplikujú právne kľučky

Ivo Nesrovnal, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 28. augusta (TASR) – Konanie o vyhlásení bývalej kaviarne Astória na Suchom mýte v Bratislave, v blízkosti Hodžovho námestia, za národnú kultúrnu pamiatku komplikujú právne kľučky vlastníka budovy. V utorok na to upozornil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.spresnil primátor. Ako podotkol, súčasný vlastník budovy je schránková firma, ktorá sa snaží zamedziť vyhláseniu bývalej kaviarne Astória za národnú kultúrnu pamiatky.Za vyhlásenie je, naopak, hlavné mesto, ktoré o to nedávno požiadalo Pamiatkový úrad SR, a ten začal vo veci konať. Nesrovnal chce teraz apelovať na dotknuté orgány, aby bol postup čo najrýchlejší a budova sa vrátila Bratislavčanom a kultúre.povedal primátor. Hlavné mesto však v minulosti predalo túto budovu súkromnému investorovi, ktorý prevzal na seba zodpovednosť ju obnoviť a vrátiť do jej priestorov divadlo. Investor si však podľa Nesrovnala svoju povinnosť nesplnil, budova stále chátra a z roka na rok je v horšom stave.deklaruje primátor.Riaditeľ Divadla Astorka Korzo '90 Vladimír Černý si cení snahu mesta o záchranu kultúrnej tradície, ktorá v tomto divadle vznikala.skonštatoval.Kaviareň Astória bola v období prvej Československej republiky všeobecne známym bratislavským fenoménom. Okrem klasických kaviarenských služieb poskytovala aj nadštandardné akcie, medzi ktorými vynikala živá hudobná cigánska produkcia. V roku 1926 sa tam uskutočnil prvý priamy rozhlasový prenos na území Bratislavy. Kaviareň bola v období prvej republiky významným bodom na kultúrno-spoločenskej mape mesta.Druhá funkcia objektu – sídlo divadla Astorka – bola zo spoločenského hľadiska veľmi výrazná a bola prínosom pre kultúrny a umelecký život mesta. Objekt by si preto podľa mesta mal zachovať vzhľadom na svoju minulosť a polohu v centre mesta naďalej kultúrno-spoločenskú funkciu.