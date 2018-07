Experti: Príčinou havárie lietadla EgyptAir bol zrejme požiar

Letušky spoločnosti EgyptAir sa zúčastnili sviečkovej vigílie za obete letu spoločnosti EgyptAir v Káhire 26. mája 2016. Pri leteckom nešťastí, ktoré sa odohralo 19. mája 2016 v skorých ranných hodinách počas letu z Paríža do Káhiry s lietadlom typu Airbus 320, zahynulo všetkých 66 ľudí na palube, medzi nimi bolo 30 Egypťanov a 15 Francúzov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 7. júla (TASR) - Príčinou havárie lietadla spoločnosti EgyptAir, ktoré sa v roku 2016 zrútilo do Stredozemného mora, bol pravdepodobne rýchlo sa rozširujúci požiar. Oznámili to experti z francúzskeho Úradu vyšetrovania a analýzy pre bezpečnosť civilného letectva (BEA), čím spochybnili tvrdenie egyptských predstaviteľov, podľa ktorých sa na obetiach našli stopy po bombe.Francúzski vyšetrovatelia uviedli, žeEgyptskí predstavitelia tvrdia, že na obetiach havárie lietadla sa nachádzali stopy výbušnín a v dôsledku tohto zistenia začali kriminálne vyšetrovanie havárie, pripomenula agentúra AP.Francúzski experti vo svojom stanovisku uviedli, že v súvislosti so závermi vyšetrovania majú. Zároveň egyptskú prokuratúru vyzvali, aby tiež preskúmala možnosť, že na palube lietadla vypukol požiar.Nemenovaní predstavitelia v Káhire sa odmietli k prípadu vyjadriť s tým, že prípad stále vyšetruje prokuratúra.Hoci ide o egyptské lietadlo, ktoré havarovalo v egyptských výsostných vodách, vyšetruje nehodu aj Francúzsko, pretože lietadlo bolo vyrobené spoločnosťou Airbus vo Francúzsku a medzi obeťami havárie boli aj francúzski občania.Airbus A320 egyptského národného dopravcu EgyptAir sa zrútil do východnej časti Stredozemného mora 19. mája 2016 počas letu z Paríža do Káhiry, pričom zahynulo všetkých 66 cestujúcich a členov posádky. Piloti pred haváriou nevyslali žiadne volanie o pomoc.