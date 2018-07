Na newyorskej burze sa neprejavuje obchodná vojna medzi USA a Čínou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 7. júla (TASR) - Zostrujúca sa obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou sa zatiaľ na newyorskej akciovej burze neprejavila. Jej hlavný index Dow Jones Industrial Average (DJIA) v piatok (6.7.) posilnil o 0,41 % na 24.456,48 bodu. V priebehu dňa však stúpol až na 24.520 bodov. Napriek všetkým zlý správam, ktoré prichádzali takmer každý deň, index v 27. týždni zostal v porovnaní s piatkom (29. 6.) v pluse 0,8 %.Ďalšie indexy dosiahli ešte lepšie prírastky ako DJIA. Index S&P 500 posilnil v piatok o 0,85 % na 2759,82 bodu. Technologický výberový index Nasdaq 100 stúpol dokonca o 1,50 % na 7207,33 bodu. Jeho silný vzostup ťahali akcie biotechnologického sektora.Vývoj na newyorskej burze posilnil rast zamestnanosti v júni. Jeho prírastok bol výraznejší, než analytici predpokladali, pričom rast miezd zaostal za očakávaniami.Agentúra DPA sa odvolala na nemenovaného trhového analytika.Colný spor medzi USA a Čínou sa dostal vzájomným zvýšením ciel na tovary druhej strany do ďalšieho kola. O tomto opatrení sa medzi burzovými investormi v posledných dňoch mnoho diskutovalo. V konflikte vidia nebezpečenstvo pre hospodársky rast. Švajčiarska banka Credit Suisse však momentálne nevidí situáciu tak čierne. Jej trhový expert John Woods uviedol, že najnovšie ekonomické údaje signalizujú, že sa dynamika hospodárstva dokonca zrýchľuje.Akcie biotechnologickej firmy Biogen vzrástli až takmer o 20 % po zverejnení správy, že zrejme má liek na Alzheimerovu chorobu. Výsledky, ktoré dosahuje pri jeho podávaní pacientom v prvom štádiu choroby, sú povzbudzujúce. Američania vyvíjajú prípravok s japonským partnerom Eisaiom.Firemné správy o výsledkoch hospodárenia v 2. štvrťroku boli zatiaľ skromné. Z indexu DJIA najmenej klesli akcie výrobcu stavebných strojov, koncernu Caterpillar, o 0,3 %.Burziáni posudzovali aj špekulácie, že americká veľkobanka JPMorgan pripravuje kapitálový vstup do Deutsche Bank. Vedenie newyorského ústavu ich však dementovalo.