Experti upozornili na štyroch Slovákov, ktorých sa oplatí sledovať na MS v hokeji do 20 rokov

25.12.2021 - Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov v kanadských mestách Edmonton a Red Deer (26. 12. 2021 - 5. 1. 2022) budú prehliadkou nielen skvelých tímových vystúpení, ale aj pozoruhodných individuálnych výkonov.Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) sa krátko pred ich začiatkom rozhodla upriamiť pozornosť na 49 hokejistov z tímov všetkých dvanástich účastníkov šampionátu.Okrem ôsmich Kanaďanov, siedmich Rusov, šiestich Američanov, šiestich Fínov, piatich Čechov, štyroch Švédov, štyroch Švajčiarov, troch Rakúšanov a dvoch Nemcov sa v tomto výbere ocitli aj štyria Slováci. Sú nimi obranca Šimon Nemec a útočníci Martin Chromiak, Dalibor Dvorský a Juraj Slafkovský."Chromiak je hokejista, ktorý je absolútna útočníka zbraň Slovákov, keďže v OHL v 23 zápasoch nazbieral 32 bodov. Je to elegantný útočník, ktorý z pravej strany dokáže narobiť obrane súpera veľké škody. Ak nechcete, aby zrušil vašu oslavu na ľade, musíte mu venovať náležitú pozornosť," napísal web IIHF o 19-ročnom útočníkovi pôvodom z Ilavy.Iba 16-ročný Dalibor Dvorský zaujal expertov z IIHF tým, že na augustovom turnaji Hlinka Gretzky Cup v Piešťanoch v piatich zápasoch vybojoval 12 bodov a aktuálne už zbiera skúsenosti medzi mužmi v druhej najvyššej švédskej súťaži."Napriek mladému veku by mohol patriť k najlepším centrom na turnaji. Keď vytiahne niektoré zo svojich trikov, pripravte sa na možný ohňostroj," napísali o Zvolenčanovi, ktorý dosiaľ odohral desať zápasov v drese AIK Štokholm.Obranca Šimon Nemec síce nemá v slovenskej najvyššej súťaži mimoriadne štatistiky, ktoré by dvíhali fanúšikov zo sedadiel, ale ovláda z hokeja všetko, čo by z neho mohlo raz urobiť elitného obrancu NHL. "Očakáva sa, že v budúcom roku v lete bude draftovaný v prvej desiatke a všetci sa tešíme na to, čo predvedie na juniorskej topúrovni na svetovom šampionáte," informoval o 17-ročnom hráčovi HK Nitra web IIHF.Ako jedného z lídrov Slovenska na MSJ v Kanade vidia v IIHF 17-ročného útočníka Juraja Slafkovského. Podľa expertov Slafkovský je ťahač, ktorý ponúka svoj tovar vo Fínsku v TPS Turku už aj medzi dospelými a v tamojšej juniorskej súťaži predtým v 11 zápasoch nazbieral 18 bodov."Niektorí ho vidia v najlepšej päťke draftovaných hráčov budúce leto a už teraz si zaslúži cenu za to, ako si vie poradiť s brániacimi súpermi," napísali o odchovancovi košického hokeja.Svoje účinkovanie v B-skupine MSJ v meste Red Deer v kanadskej provincii Alberta začnú slovenskí hokejisti v noci z 26. na 27. decembra o 3.30 h SEČ duelom proti obhajcom titulu - tímu USA. Druhým súperom zverencov trénera Ivana Feneša budú presne o deň neskôr Švédi. Nasleduje deň voľna a v stredu 29. decembra súboj Slovenska proti Rusku o 22.30 SEČ.V záverečnom vystúpení v B-skupine narazia mladí slovenskí hokejisti na rovesníkov zo Švajčiarska. Zápas sa bude hrať na Silvestra 31. decembra od 1.00 SEČ.