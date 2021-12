Hamilton už v F1 pretekať nebude a splní si svoj ďalší sen, prognózuje Ecclestone

Rozhodlo posledné kolo

Dve odvolania Mercedesu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.12.2021 (Webnoviny.sk) - Bernie Ecclestone si myslí, že frustrácia Lewisa Hamiltona zo straty takmer istého ôsmeho titulu majstra sveta na posledných pretekoch sezóny v Abú Zabí mu nedovolí pokračovať v kariére vo formule 1.Deväťdesiatjedenročný bývalý šéf efjednotky je jedným z expertov, ktorí tvrdia, že 37-ročný Brit prišiel o rekordný titul neférovým spôsobom, keď ho v poslednom kole na VC Abú Zabí na okruhu Yas Marina predstihol Max Verstappen.Udialo sa to po kontroverznom rozhodnutí riaditeľa pretekov Michaela Masiho, ktorý si svojvoľne upravil pravidlá ohľadom jazdy bezpečnostného vozidla. V závere ho stiahol z pretekárskeho okruhu a umožnil tak Verstappenovi, aby s novými pneumatikami zaútočil na Hamiltona a napokon ho aj predstihol.Britovi rekordný majstrovský zárez nezabezpečili ani následné dve odvolania jeho tímu Mercedes, a tak sa z prvého titulu tešil Verstappen a tím Red Bull."Nemyslím si, že sa ešte vráti, v budúcej sezóne sa už Lewis nebude pretekať. Jeho sklamanie v Abú Zabí bolo príliš veľké a ja ho chápem. Teraz je ideálny čas, aby si splnil svoj mimopretekársky sen a stal sa podnikateľom vo svete módy," uviedol Ecclestone. Svoje slová podoprel predpoveďou o tom, že Hamilton by sa už nemal šancu vrátiť ako najlepší pilot efjednotky."Ak by pokračoval, už by iba stratil svoju pozíciu. Nikto zatiaľ nevie, ako nové autá premiešajú poradím v šampionáte. Mal by v tíme Georgea Russella ako nového spolujazdca, ale ja nie som presvedčený o jeho kvalitách na rozdiel od iných odborníkov. A nezabúdajme na Verstappena, ktorý sa už dostal na rovnakú úroveň s Hamiltonom a slabší nebude," prognózuje Ecclestone na webe sports.yahoo.com.