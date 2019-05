Experti varujú, že Trumpove clá zaplatia americkí spotrebitelia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 12. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok v istom zmysle deklaroval víťazstvo v pokračujúcej obchodnej vojne s Čínou. Vyhlásil, že nové clá prinútia Čínu zaplatiť 100 miliárd USD (89 miliárd eur) do americkej pokladnice. Podľa ekonómov však nielenže nadhodnocuje príjmy z ciel, ale zrejme nechápe, kto ich zaplatí.V skutočnosti záťaž spôsobená zvýšením ciel padne na tých, ktorí kupujú tovary vyrobené v Číne, a v konečnom dôsledku na amerických spotrebiteľov. Podľa štúdie firmy Oxford Economics to môže každú domácnosť v USA stáť okolo 800 dolárov.Trump v piatok zvýšil clá na čínsky import v hodnote 200 miliárd USD z 10 % na 25 % a eskaloval obchodný spor medzi Washingtonom a Pekingom. Čína vyhlásila, že prijme odvetné opatrenia.Americký prezident tvrdí, že USA na eskalácii konfliktu zarobia, keďže získajú rozsiahle príjmy, ktoré pôjdu rovno do štátnej pokladnice. Experti upozornili, že clá síce budú smerovať priamo do štátnej pokladnice, ale len ťažko ich považovať za veľké vzhľadom na celkové vládne príjmy.Podľa údajov amerického ministerstva financií celkové príjmy z ciel, nielen z čínskeho importu, ale z dovozu z celého sveta, v uplynulom fiškálnom roku predstavovali len kvapku z celkových rozpočtových príjmov. Federálna vláda získala v minulom fiškálnom roku z ciel len 41 miliárd dolárov, čo je približne 1 % z celkových príjmov na úrovni 3,3 bilióna dolárov.Trump tvrdí, že nové clá prinesú do rozpočtu okolo 100 miliárd dolárov, teda viac než dvojnásobok v porovnaní s aktuálnym ročným celkovým príjmom z ciel.Clá sa začali výrazne zvyšovať vlani v júli, keď začali platiť nové clá na čínsky dovoz, ktoré zaviedla Trumpova administratíva. Odvtedy sú tieto príjmy mesačne približne o 2,2 miliardy dolárov vyššie, než boli v predchádzajúcom roku.Trump takisto tvrdí, že USA budú profitovať z vyšších ciel, ktoré zaplatí Čína. Problémom je, že aj keď clá zvýšia príjmy rozpočtu, náklady budú znášať dovozcovia, veľkoobchodníci a maloobchodníci, ktorí ich predávajú, a nakoniec americkí spotrebitelia, ktorí ich kupujú.Ťažko odhadnúť, ako presne sa tieto náklady rozdelia. Niektoré firmy v dodávateľskom reťazci sa zrejme rozhodnú, že absorbujú časť z vyšších nákladov na dovoz tovarov z Číny, aby sa vyhli zvyšovaniu cien, čo by mohlo ohroziť ich podiel na trhu. Jedno je však isté, clá budú mať negatívny vplyv na rast ekonomiky USA, nech sa náklady rozdelia akokoľvek.Ekonóm Oxford Economics Greg Daco odhaduje, že clá, ktoré sú v platnosti od vlaňajška, tento rok znížia hrubý domáci produktUSA o 0,1 percentuálneho bodu. V piatok zavedené clá a prípadné odvetné opatrenia Číny podľa neho na budúci rok skrešú HDP o 0,3 percentuálneho bodu, čo bude stáť americkú ekonomiku 62 miliárd dolárov. To znamená 490 dolárov na domácnosť.Podľa Dacovej prognózy tempo expanzie ekonomiky USA klesne pod 2 %. Clá takisto ochladia rast pracovných miest, ktorých sa vytvorí o približne o 200 000 menej.Ak Trumpova administratíva splní hrozbu, že zvýši clá aj na ostatný čínsky dovoz a Peking prijme odvetné opatrenia, tempo rastu ekonomiky USA sa spomalí o 0,5 percentuálneho bodu, každú domácnosť to bude v prepočte stáť okolo 800 USD a vytvorí sa o 360.000 pracovných miest menej.