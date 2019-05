Kotleba hovorí o dohode s SNS a rokovaniach so Smerom, SaS aj OĽaNO sa ohradili

BRATISLAVA 12. mája – Predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba tvrdí, že jeho strana rokovala o podpore návrhov s viacerými parlamentnými stranami.





Odvolanie Lajčáka aj potraty

Iba jeden rozhovor

Danko hovorí o klamstve

OĽaNO žiada ospravedlnenie

O zastropovaní dôchodku rokovali s vládnym Smerom-SD, s opozičnou Slobodou a Solidaritou sa rozprávali o podpore pri odvolaní ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka.O sprísnení potratov zase hovorili s opozičným hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Kotleba to povedal v nedeľňajšej relácii televízie TA3 V politike.„Rokujeme s každou stranou, s ktorou máme nejaké prieniky. Zastropovanie dôchodku sme mali aj my v programe. Boli by sme hlúpi, ak by sme to nepodporili,“ povedal Kotleba.Zastropovanie dôchodkového veku v ústave presadil Smer. Šéf ĽSNS takisto dodal, že povolebnú spoluprácu so Smerom neriešia.Na otázku, či okrem Smeru jeho strana rokovala aj s inými politickými subjektmi, menoval Kotleba SaS a OĽaNO. So saskármi mali rokovať o podpore pri odvolaní Lajčáka a s OĽaNO hovorili o podpore zákona, ktorým by sa obmedzili potraty.Na doplňujúcu otázku, či niekedy rokovali aj s koaličnou Slovenskou národnou stranou (SNS), Kotleba povedal, že „skôr oni rokovali s nami. Pýtali sa nás, či nejaké veci podporíme“.Na to zaregoval šéf SNS a NR SR Andrej Danko, ktorý povedal, že s Kotlebom mal jeden rozhovor – o zmene voľby sudcov ústavného súdu.Kotleba v relácii takisto povedal, že so SNS mali aj dohodu o zastavení Istanbulského dohovoru. Podľa šéfa ĽSNS sa na stretnutí s farárom Mariánom Kuffom mali dohodnúť, že návrh uznesenia podá SNS, keďže kotlebovcom by to neprešlo.Kotleba tvrdí, že na tomto stretnutí mal byť predseda trenčianskej krajskej organizácie národniarov. To predseda SNS Danko odmietol. „Hlboko klamete,“ povedal.Žiaden krajský predseda podľa neho nikdy nemal ani nemá na niečo takéto mandát. „Dohodlo sa na to Koaličnej rade v poslednom možnom momente. Žiaden Marián Kuffa nemá vplyv na parlament, v živote som sa s ním nestretol,“ argumentoval Danko.Hnutie OĽaNO zásadne odmieta akékoľvek rokovania s Marianom Kotlebom a jeho Ľudovou stranou Naše Slovensko."Žiadne rokovanie so stranou Mariana Kotlebu neprebiehali ani na úrovni poslaneckého klubu, ani na úrovni hnutia. Žiadame Mariana Kotlebu, aby sa čo najskôr ospravedlnil za svoje nepravdivé vyjadrenie a aby podobnými klamstvami už nezavádzal verejnosť," uvádza sa v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca hnutia Matúš Bystriansky.Strana SaS dôrazne odmieta akékoľvek rokovania s Ľudovou stranou Naše Slovensko."Ľudová strana Naše Slovensko je strana, s ktorou SaS, na rozdiel od Smeru-SD, nespolupracuje, a vylúčila ju aj z akejkoľvek povolebnej spolupráce," uvádza sa v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca SaS Róbert Buček.