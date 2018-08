Experti vedeli, že Morandiho most je menej pevný o 20 percent

Pohľad na torzo diaľničného mosta Morandi v Janove 17. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Janov 20. augusta (TASR) - Stavební odborníci vo februári zistili, že korózia kovových lán držiacich diaľničný most v talianskom meste Janov znížila pevnosť mosta o 20 percent. K tomuto záveru dospeli niekoľko mesiacov pred jeho zrútením z minulého týždňa. V pondelok o tom informoval taliansky spravodajský magazín L'Espresso.Magazín dodal, že napriek zisteniamáut na tejto kľúčovej dopravnej tepne v severotalianskom prístavnom meste.Veľká časť Morandiho mosta v Janove sa zrútila 14. augusta počas hustého lejaku. Tragédia si vyžiadala 43 ľudských životov a vynútila evakuáciu vyše 600 obyvateľov žijúcich v obytných budovách pod ďalším úsekom mosta.Prokuratúra zameriava vyšetrovanie pri zisťovaní príčiny pádu na možnú nesprávnu údržbu mosta či na chyby v plánoch stavby, ale zatiaľ neoznačila žiadny terč svojho vyšetrovania, pripomenula v pondelok tlačová agentúra AP.Magazín L'Espresso sa vo svojej správe odvoláva zápis zo stretnutia s predstaviteľmi vládneho dozorného orgánu pre verejné práce, na ktorom sa zúčastnili aj Roberto Ferrazza a stavebný inžinier Antonio Brencich. Ferrazza je architekt vymenovaný za šéfa vládnej komisie vyšetrujúcej katastrofu a Brencich ako stavebný inžinier otvorene hovoril o chybách mosta.Reportér magazínu L'Espresso Espresso, Fabrizio Gatti, pre stanicu SKY TG24 povedal, že zníženie pevnosti o 20 percent by nebolo pri modernom moste nič podstatné, ale pri stavbe známej chybami a nedostatkami, akou je Morandiho most, by si to zaslúžilo rýchlejšie, rozhodnejšie konanie.uviedol Gatti.Koncom budúceho mesiaca sa mal uzavrieť tender na projekt za 20 miliónov eur, ktorého úlohou bolo spevniť dve z hlavných podpier mosta - vrátane jednej, ktorá sa zrútila.