Pri havárii vrtuľníka v Iraku zomrel americký vojak, traja sa zranili

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 20. augusta (TASR) - Jeden americký vojak prišiel v pondelok o život a traja ďalší utrpeli zranenia pri havárii vrtuľníka v Iraku, v ktorom Spojenými štátmi vedená medzinárodná vojenská koalícia bojuje proti zostávajúcim bojovníkom džihádistickej skupiny Islamský štát (IS). S odvolaním sa na oznámenie Pentagónu o tom informovala agentúra AP.Príčina nešťastia je predmetom vyšetrovania. Podľa hovorcu ministerstva obrany USA Roba Manninga však nič nenaznačuje tomu, že by sa stroj stal terčom nepriateľského útoku. Z miesta nešťastia evakuovali troch zranených na ošetrenie, dodal hovorca. Vojaci podľa neho uskutočňovaliproti IS. Z vyhlásenia koaličných síl vyplýva, že nehoda nastala krátko po polnoci z nedele na pondelok.Ako doplnila AP, podľa záznamov z webového portálu iCasualties, ktorý monitoruje počty obetí počas vojenských operácií v Iraku a Afganistane, ide už o štrnásteho amerického vojaka zabitého počas ťaženia proti IS v tomto roku.