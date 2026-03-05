|
Štvrtok 5.3.2026
Meniny má Fridrich
|Denník - Správy
05. marca 2026
Experti vyzvali predsedníčku Európskej komisie na vedecky podloženú reguláciu nikotínových výrobkov
Skupina 23 európskych odborníkov na verejné zdravie žiada predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, aby regulácia nikotínových výrobkov vychádzala z ...
5.3.2026 (SITA.sk) - Skupina 23 európskych odborníkov na verejné zdravie žiada predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, aby regulácia nikotínových výrobkov vychádzala z vedeckých poznatkov a zohľadňovala nižšiu úroveň rizika bezdymových výrobkov. Vyplýva to z otvoreného listu zverejneného analytickou platformou The Counterfactual.
Autori listu reagujú na verejné vyjadrenia eurokomisára pre zdravie Olivéra Várhelyiho, ktorý v rozhovoroch uviedol, že bezdymové nikotínové výrobky sú rovnako škodlivé ako klasické cigarety. Podľa signatárov takéto tvrdenia nereflektujú dostupné vedecké poznatky a môžu negatívne ovplyvniť pripravované regulačné rozhodnutia EÚ.
„Existuje zásadný rozdiel medzi tým, čo je bezpečné, a tým, čo je výrazne menej škodlivé. Bezdymové produkty nemusia byť neškodné, aby predstavovali podstatne nižšie riziko než cigarety,“ uvádzajú autori listu adresovaného predsedníčke Komisie.
Výzva prichádza v období intenzívnych diskusií o budúcom smerovaní regulácie nikotínových výrobkov v Európskej únii. Brusel totiž pripravuje Spodná časť formulára revíziu kľúčovej smernice o zdaňovaní tabaku (TED) a tiež smernice o tabakových výrobkoch (TPD), ktoré vytvoria nový dlhodobý rámec pre politiku EÚ v tejto oblasti.
Podľa autorov listu môže nesprávna komunikácia rizík viesť k regulácii, ktorá nebude zodpovedať skutočnej miere zdravotného rizika jednotlivých výrobkov a môže mať neuvážené dôsledky pre verejné zdravie aj fungovanie vnútorného trhu.
Signatármi listu sú odborníci z oblasti medicíny, epidemiológie a verejnej zdravotnej politiky, medzi nimi napríklad nemecký expert na výskum závislostí, profesor Heino Stöver, doktor Karl Erik Lund z Nórskeho inštitútu verejného zdravia, profesor psychológie na Katolickej univerzite v belgickom Leuvene Frank Baeyens, či prezident Poľskej spoločnosti pre verejné zdravie, Andrzej M. Fal a tiež renomovaná česká odborníčka na odvykanie od fajčenia, profesorka Eva Králíková.
Na potrebu diferencovaného prístupu k rôznym fajčiarskym výrobkom upozornil aj Európsky hospodársky a sociálny výbor (EESC).
Vo svojom stanovisku k revízii smernice o zdaňovaní tabaku z konca februára tohto roka výbor uviedol, že samotné zvyšovanie daní nemôže byť jediným ani hlavným nástrojom na znižovanie spotreby tabaku. Odporučil konzistentné a rizikovo proporčné zdaňovanie - aby bezdymové a menej rizikové výrobky neboli zdaňované rovnako ako spaľované tabakové produkty.
Výbor zároveň poukázal na potrebu väčšej právnej jasnosti a harmonizácie definícií výrobkov vrátane explicitného odlíšenia zahrievaných tabakových produktov od klasických cigariet. Takýto prístup by mal podľa stanoviska zodpovedať cieľom Európskeho plánu boja proti rakovine a podporiť účinné politiky verejného zdravia.
Autori listu upozorňujú, že regulácia nezohľadňujúca rozdiely v rizikovosti môže oslabiť motiváciu fajčiarov prechádzať na menej škodlivé alternatívy a zároveň by podporila rast nelegálneho trhu s nikotínovými výrobkami. Podľa nich je preto kľúčové, aby komunikácia rizík zo strany európskych inštitúcií zostala presná a vychádzala z dostupných dôkazov.
Výzva prichádza pred revíziou pravidiel EÚ
Európsky výbor: Zdaňovanie má zohľadňovať mieru rizika
Varovanie pred neuváženými dôsledkami
